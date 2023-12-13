"Jogos do Destino": conheça nova série turca que estreia no Globoplay

A série turca Jogos do Destino está em cartaz na Globoplay Crédito: Globoplay

Superstição, romance e comédia se unem na trama turca "Jogos do Destino", que chegou nessa semana com exclusividade no Globoplay. A novela, que vai contar com a publicação de 10 capítulos por semana, retrata a história de Ada (Cemre Baysel), uma garçonete que acredita que será amaldiçoada para o resto da vida se não conseguir se casar com seu primeiro amor.

Na jornada em busca do amor verdadeiro, Ada sabe que tudo na vida exige fé e coragem. Ela, então, segue acreditando em uma tradição de sua família materna, que diz que as mulheres devem se casar com seu primeiro amor ou, do contrário, serão infelizes.

Porém, após ser abandonada por Rüzgar (İdris Nebi Taşkan), um namorado espertalhão que só a usou para conseguir a cidadania turca, a moça ficará dividida se deve reconquistá-lo ou seguir sua vida.

Vivendo o conflito interno de estar apegada ao antigo casamento para não ser condenada pelo destino, Ada começa a trabalhar como assistente de um charmoso escritor, Bora (Aytaç Şaşmaz).

Totalmente focado no trabalho, Bora está com todas as portas fechadas para o amor, não tem absolutamente nenhum interesse em investir em um relacionamento e não acredita em casamentos. Em meio a tantos obstáculos a serem superados, uma série de eventos desafiará Ada e Bora, individualmente, a aprenderem como apreciar reciprocamente.