Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Barbie' e 'Oppenheimer' são citados na lista de melhores filmes de 2023 da AFI

Premiação, termômetro importante para as indicações do Oscar, também inclui 'Maestro', 'Vidas Passadas' e 'Aranhaverso'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 09:34

Memes de Barbie e Oppenheimer revoltaram japoneses
Memes de Barbie e Oppenheimer foram incluídos na lista de melhores produções de 2023 Crédito: Estadão/Warner Bros Pictures/Universal Pictures/AP
São Paulo Os filmes "Barbie", de Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan, foram incluídos na lista de melhores produções de 2023 do American Film Institute.
A organização, uma das mais importantes na área de preservação do cinema, divulga desde 2001 uma lista anual de dez longas-metragens e dez séries que são reconhecidos como as mais representativas do último ciclo. A premiação também é considerada por especialistas uma prévia do Oscar de melhor filme.
Além dos dois títulos, grandes sucessos das bilheterias no meio do ano, a lista deste ano conta com "American Fiction", dirigido por Cord Jefferson, "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, "Maestro", de Bradley Cooper, "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, "Os Rejeitados", de Alexander Payne, "Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes, "Vidas Passadas", de Celine Song, e a animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".
Nas séries, a AFI consagrou produções de bastante repercussão no ano, como "Succession", "O Urso" e "Na Mira do Júri".
Você pode ver a lista completa da premiação abaixo.

Top 10 de filmes do ano

"American Fiction"
"Barbie"
"Os Rejeitados"
"Assassinos da Lua das Flores"
"Maestro"
"Segredos de um Escândalo"
"Oppenheimer"
Cena do filme 'Oppenheimer'
Cena do filme 'Oppenheimer' Crédito: Divulgação
"Vidas Passadas"
"Pobres Criaturas"
"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Top 10 de séries do ano

"Abbott Elementary"
"O Urso"
"Treta"
"Na Mira do Júri"
"The Last of Us"
"The Morning Show"
"Only Murders in the Building"
"Poker Face"
"Reservation Dogs"
"Succession"

Veja Também

'Oppenheimer' será lançado no Japão após polêmica atrasar estreia do filme

Netflix cancela série com Bruna Marquezine que Keanu Reeves gravou em SP

Guarapari é palco de filme de terror: conheça a história de "O Prédio Vazio"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados