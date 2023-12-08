'Barbie' e 'Oppenheimer' são citados na lista de melhores filmes de 2023 da AFI

Memes de Barbie e Oppenheimer foram incluídos na lista de melhores produções de 2023 Crédito: Estadão/Warner Bros Pictures/Universal Pictures/AP

São Paulo Os filmes "Barbie", de Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan, foram incluídos na lista de melhores produções de 2023 do American Film Institute.

A organização, uma das mais importantes na área de preservação do cinema, divulga desde 2001 uma lista anual de dez longas-metragens e dez séries que são reconhecidos como as mais representativas do último ciclo. A premiação também é considerada por especialistas uma prévia do Oscar de melhor filme.

Além dos dois títulos, grandes sucessos das bilheterias no meio do ano, a lista deste ano conta com "American Fiction", dirigido por Cord Jefferson, "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, "Maestro", de Bradley Cooper, "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, "Os Rejeitados", de Alexander Payne, "Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes, "Vidas Passadas", de Celine Song, e a animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".

Nas séries, a AFI consagrou produções de bastante repercussão no ano, como "Succession", "O Urso" e "Na Mira do Júri".

Você pode ver a lista completa da premiação abaixo.

Top 10 de filmes do ano

"American Fiction"

"Barbie"

"Os Rejeitados"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Maestro"

"Segredos de um Escândalo"

"Oppenheimer"

Cena do filme 'Oppenheimer' Crédito: Divulgação

"Vidas Passadas"

"Pobres Criaturas"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Top 10 de séries do ano

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Treta"

"Na Mira do Júri"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Only Murders in the Building"

"Poker Face"

"Reservation Dogs"