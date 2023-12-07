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Filme

'Oppenheimer' será lançado no Japão após polêmica atrasar estreia do filme

Obra conta a história do físico que liderou a criação da bomba atômica, que devastou duas cidades do país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:50

Cena do filme 'Oppenheimer'
Cena do filme 'Oppenheimer' Crédito: Divulgação
O filme "Oppenheimer" será lançado em 2024 no Japão após uma polêmica sobre seu enredo atrasar o lançamento da obra de Christopher Nolan no país asiático.
O longa conta a história do físico Julius Robert Oppenheimer, que liderou o desenvolvimento das primeiras bombas atômicas na Segunda Guerra.
O tema é considerado sensível no Japão, uma vez que duas cidades do país foram atingidas por bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos.
A Universal lançou o filme mundialmente em julho. No entanto, a Toho-Towa, responsável pela maioria dos títulos da empresa no Japão, decidiu não lançar o longa, de acordo com a Variety.
"A Bitters End lançará 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, no Japão em 2024. A decisão foi tomada após meses de diálogo cuidadoso associado ao assunto e reconhecendo que o tema é particularmente sensível para nós, japoneses", disse a empresa em nota.
"Após a exibição do filme, sentimos que Christopher Nolan criou uma experiência cinematográfica singular que transcende a narrativa tradicional e deve ser vista na tela grande. Convidamos o público a assistir ao filme com seus próprios olhos quando se trata do Japão", diz a distribuidora, sem precisar quando o filme chegará aos cinemas.

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