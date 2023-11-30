Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix cancela série com Bruna Marquezine que Keanu Reeves gravou em SP

Decisão foi tomada após inúmeras denúncias contra o diretor de 'Conquest', Carl Erik Rinsch, e mau uso do orçamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:17

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Netflix cancela série com Bruna Marquezine que Keanu Reeves gravou em SP Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A série da Netflix que trouxe Keanu Reeves para São Paulo, há quatro anos, foi cancelada pela plataforma de streaming. Segundo o jornal americano The New York Times, a decisão foi tomada após comportamentos "erráticos" e o mau uso do orçamento pelo diretor Carl Erick Rinsch.
"Conquest" gravou algumas de suas cenas no entorno do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e teria Reeves como produtor. A trama, descrita apenas como uma ficção científica num futuro distópico habitado por seres artificias, seria estrelada por Bruna Marquezine.
Segundo o jornal, a Netflix deu ao diretor do mal avaliado "47 Ronins" liberdade para o corte final da série, algo reservado a nomes de prestígio, e investiu US$ 55 milhões, cerca de R$ 271 milhões, em sua produção, mas nunca recebeu um único episódio finalizado.
Membros da produção denunciaram o comportamento de Rinsch logo após o acordo com a plataforma. Nos emails e documentos analisados pelo jornal, testemunhas afirmaram que o diretor alegava ter descoberto um mecanismo secreto de transmissão da Covid-19 e que era capaz de prever relâmpagos.
Parte do orçamento da série teria sido usado para comprar uma frota de Rolls-Royce, mobília de designers e roupas de grife. Rinsch também teria investido o dinheiro em ações e criptomoedas.
Durante as gravações em São Paulo, ele ainda teria destratado sua equipe com gritos e palavrões, causando "irritação excessiva" no time por trás de "Conquest", segundo uma carta enviada por um sindicato à Netflix.
Rinsch e a Netflix atualmente travam uma batalha mantida sob sigilo para solucionar o imbróglio. O diretor, por sua vez, acusa a plataforma de quebra de contrato e cobra uma dívida de US$ 14 milhões, cerca de R$ 69 milhões.
Procurado pelo The New York Time, Rinsch não quis ser entrevistado. Ele publicou um texto no Instagram, em que diz que esperava que o artigo fosse impreciso e que o trataria como alguém que está fora de si.
Já a Netflix, por meio de um porta-voz, informou que "após muito tempo e esforço, ficou claro que Rinsch nunca entregaria o projeto completo, conforme combinado, então o cancelamos".

Veja Também

5 séries parecidas com Friends que vale a pena assistir

5 lançamentos do cinema em dezembro

5 grandes lançamentos da Netflix em dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados