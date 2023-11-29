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Streaming

5 grandes lançamentos da Netflix em dezembro

Veja os filmes e as séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming no último mês do ano
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 12:00

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Netflix tem lançamentos incríveis para dezembro (Imagem: Mouse family | Shutterstock) Crédito:
O último mês do ano chega com diversas novidades na Netflix. Há produções para os mais variados gostos! ‘O Natal de Costume’, por exemplo, promete conquistar os amantes de filmes natalinos. Para os fãs da cantora Luísa Sonza, uma série documental revela cenas intimistas sobre a vida e a carreira da artista.
A segunda parte da sexta e última temporada de ‘The Crown’ continua a mostrar os dilemas pessoais dos membros da família real. Além disso, o ator Tom Cruise retorna ao papel de Maverick na sequência do clássico Top Gun.
A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do streaming:
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Em ‘O Natal de Costume’, o casal Thea e Jashan enfrentam desafios culturais em família (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Crédito:

1. O Natal de Costume (06/12)

Em ‘O Natal de Costume’, a norueguesa Thea leva seu namorado indiano, Jashan, para passar o Natal com sua família. Durante a estadia do casal, o choque cultural entre os familiares e Jashan causa diversas confusões e momentos caóticos.
A comédia norueguesa promete tratar de assuntos sérios com leveza e humor, deixando o público na expectativa de saber o desenrolar dessa história. Fazem parte do elenco, Ida Ursin-Holm, Kanan Gill, Marit Adeleide Andreassen e Matilde Hovdegard.
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Luísa Sonza revela cenas intimistas sobre sua vida e carreira no documentário ‘Se Eu Fosse Luísa Sonza’ (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Crédito:

2. Se Eu Fosse Luíza Sonza (13/12)

A série documental ‘Se Eu Fosse Luíza Sonza’ retrata a vida da cantora, passando por polêmicas, relacionamentos amorosos, negócios e a criação do seu mais novo álbum, ‘Escândalos Íntimos’. A série foi produzida com três episódios que exploram o lado mais intimista e vulnerável de Luíza Sonza. Em cenas, vê-se a dura realidade de hates constantes sofridos pela artista.
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Na finalização de ‘The Crown’, Meg Bellamy e Ed McVey interpretam Kate Middleton e príncipe William, respectivamente (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Crédito:

3. The Crown; 6ª temporada (14/12)

A segunda parte da sexta e última temporada de ‘ The Crown ‘ mergulha nas complexidades da realeza britânica. Com uma atenção especial para o período que abrange os anos 2000 e além, o seriado continua a destacar as mudanças sociais e políticas que afetam a monarquia.
Dessa vez, a continuação pretende focar no relacionamento de Kate Middleton (Meg Bellamy) e do príncipe William (Ed McVey). Além disso, mostra os dilemas pessoais dos membros da família real, incluindo a Rainha Elizabeth II (Imelda Stauton) e seus sucessores.
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Tom Cruise retorna para o famoso papel do piloto Maverick na sequência ‘Top Gun: Maverick’ (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures) Crédito:

4. Top Gun: Maverick (22/12)

Na aguardada sequência, Tom Cruise retorna ao papel de Maverick e enfrenta novos desafios em um cenário militar tecnologicamente avançado. Na trama, o espectador mergulha nas complexidades da carreira de piloto e nos seus dilemas pessoais, com uma visão mais profunda do personagem icônico.
Com cenas aéreas de tirar o fôlego e uma trilha sonora empolgante, além de produtores e músicos renomados na ficha técnica, o filme emociona tanto os fãs do primeiro longa quanto uma nova geração. Sob a direção de Joseph Kosinski, “Top Gun: Maverick” é uma viagem emocionante aos céus, repleta de ação e drama.
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Em ‘O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família’, os irmãos Templeton precisam se unir novamente (Imagem: Reprodução Digital | Universal Studios) Crédito:

5. O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família (25/12)

Nessa continuação, a trama segue a história da família Templeton em uma nova aventura. Desta vez, Tim (James Marsden) e seu irmão mais novo, Ted (Alec Baldwin), embarcam em uma jornada para descobrir o segredo por trás da fórmula mágica que transforma bebês comuns em executivos astutos. Os irmãos, já adultos, têm vidas completamente diferentes. Mas precisam se unir quando Tim descobre que uma de suas filhas também faz parte da BabyCorp.
Com direção de Tom McGrath, o elenco do filme também tem a participação de Ariana Greenblatt, como Tabitha, Eva Longoria como Carol Templeton, Lisa Kudrow como Janice Templeton e Jimmy Kimmel como Sr. Ted Templeton.

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