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Filme

Guarapari é palco de filme de terror: conheça a história de "O Prédio Vazio"

Artista capixaba produz seu novo longa metragem em Guarapari; a história de terror promete figurinos incríveis e um enredo arrepiante
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 14:51

É só dar uma volta no litoral capixaba que encontramos cidades com praias lindas, e uma das mais conhecidas é Guarapari, lugar onde o povo gosta de aproveitar o verão… mas já pensou se essa beleza toda fosse palco de filme de terror?
Rodrigo Aragão, cineasta capixaba e maquiador com 29 anos de experiência em efeitos especiais, está gravando seu próximo filme aqui na nossa terra.
Acompanhamos de perto a produção do sétimo longa-metragem do artista, "O Prédio Vazio", que narra a busca angustiante de um casal de namorados por uma mãe desaparecida em um hotel fictício de Guarapari, durante o carnaval.
Filme
Filme "O Prédio Vazio" Crédito: Ramon Porto/TV Gazeta
A sinopse é a seguinte: Carol acorda após ter um pesadelo com a irmã, que está passando o carnaval em Guarapari. Após um telefonema, descobre que Mary foi agredida pelo namorado, que roubou seu dinheiro e documentos e a deixou em um prédio à beira-mar, com apenas mais uma diária de aluguel paga. Carol, então, embarca numa viagem com seu namorado, Fábio, para ajudar a irmã que misteriosamente para de responder às tentativas de contato. Ao chegar à cidade, descobrem que o prédio está vazio e Mary desaparecida.
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Marcella Scaramella.

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