Guarapari é palco de filme de terror: conheça a história de "O Prédio Vazio"

Acompanhamos de perto a produção do sétimo longa-metragem do artista, "O Prédio Vazio", que narra a busca angustiante de um casal de namorados por uma mãe desaparecida em um hotel fictício de Guarapari, durante o carnaval.

A sinopse é a seguinte: Carol acorda após ter um pesadelo com a irmã, que está passando o carnaval em Guarapari. Após um telefonema, descobre que Mary foi agredida pelo namorado, que roubou seu dinheiro e documentos e a deixou em um prédio à beira-mar, com apenas mais uma diária de aluguel paga. Carol, então, embarca numa viagem com seu namorado, Fábio, para ajudar a irmã que misteriosamente para de responder às tentativas de contato. Ao chegar à cidade, descobrem que o prédio está vazio e Mary desaparecida.