Carnaval de Vitória: fantasias de luxo no Sambão do Povo custam até R$ 120 mil

Fantasias podem custar até R$ 120 mil no Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Que o Carnaval de Vitória é sinônimo de muita cor e alegria, nós já sabemos. Mas o que será que está por trás da nossa festa do Sambão do Povo? Entre as curiosidades dos desfiles, HZ descobriu que tem gente que não economiza quando o assunto é fantasia. Costumes luxuosos são destaques na avenida e chamam atenção tanto dos foliões quanto dos jurados.

O figurinista de carnaval Daniel Braga é o responsável pelo look de várias rainhas do carnaval capixaba, como da Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Piedade, além da musa da Boa Vista, Rainha do Carnaval, Primeira Princesa do Carnaval, entre outros. Com 18 fantasias em andamento, o profissional contou para a HZ que o valor mínimo é de R$ 25 mil.

“Hoje a fantasia mais barata do meu ateliê fica em torno de R$ 25 mil. A mais cara está custando R$ 120 mil, que pertence a uma musa da Boa Vista. É uma fantasia bem grandiosa e cara porque usa pena de faisão de 1,20 metros. É um material que fica muito caro, cada pena custa em torno de R$ 130, e para fazer a fantasia é preciso utilizar centenas no costeiro”

Musa da Boa Vista no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

A ostentação das fantasias no carnaval capixaba não é novidade. Em outro anos, já teve rainha com figurino de ouro avaliado em mais de R$ 200 mil - como foi o caso da Rainha da Andaraí, Fernanda Passon . Na época, ela contou para HZ que trouxe barras de ouro 22 quilates de Dubai, nos Emirados Árabes.

Por sinal, Passon não está sozinha no time das musas com material importado. O figurinista revelou que a modelo capixaba Thalita Zampirolli, que também é sua cliente, costuma trazer pedras da joalheria Swarovski dos Estados Unidos. “Se for converter, a fantasia sai em um valor bem alto”, disse Braga sobre o figurino da rainha de bateria da agremiação carioca Unidos de Padre Miguel.

Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

O NOVO LUXO

Apesar dos materiais de preços exorbitantes, Daniel disse que a procura por fantasias luxuosas com peças alternativas está crescendo. Segundo ele, as penas de faisão estão deixando de ser comuns por conta da bandeira da causa animal. Além disso, outros recursos mais sustentáveis também estão sendo utilizados nos look dos desfiles. Mas não pense que isso significa que elas são mais econômicas.

“Hoje em dia o carnaval capixaba está ficando moderno. Na verdade, todos os carnavais, como no Rio e em São Paulo. As pessoas estão deixando de usar a pena real por conta da bandeira dos animais, estamos trocando pela sintética. E não fica inferior, eu compro de um profissional do Pará, feitas com vara de coco que são um luxo”, disse Braga.

Não pense que o fato de o material ser mais barato, a fantasia também sai bem mais em conta. Pelo contrário, exige mais criatividade e até esforço. Aumenta bastante o preço da mão de obra. Por exemplo, já tive que usar um canudo para desenvolver um costeiro. O canudo em si é barato, mas ter que botar a mão na massa é difícil

Entre os materiais do momento, estão etaflon - espécie de manta térmica -, tarucel - espuma utilizada em ar condicionados - e canutilho. “Para ter uma ideia, o metro do canutilho custa R$ 250 e eu tenho um costeiro aqui com 60 metros”, finalizou Braga.