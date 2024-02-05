Carnaval 2024: confira a programação dos blocos que vão agitar a Serra

HZ adiantou o calendário dos blocos de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Chegou a vez conhecer a programação das agremiações que desfilarão pelas ruas da Serra, com destaque também para o tradicional Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos.
Os blocos devem circular até as 21 horas e os organizadores assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) se comprometendo a ajudar na organização e cumprimento do horário.
Blocos tradicionais do município também vão alegrar os foliões durante o Carnaval. O Ratazanas, de Jacaraípe, sai de sábado (10) a terça-feira (13). Em Manguinhos, o tradicional Banho de Mar à Fantasia colore as ruas e o mar do balneário no sábado (10) de Carnaval.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA SERRA
- SEXTA (9)
- Bloco Adrenalina, em Jacaraípe, das 19 às 21 horas
- Bloco Jacarabeach, em Jacaraípe, das 16 às 21 horas
- SÁBADO (10)
- Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, a partir das 12h
- Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
- Bloco Jacarabeach, em Jacaraípe, das 16 às 21 horas
- Bloco Acadêmicos de Continental, em Cidade Continental, das 18 às 21 horas
- DOMINGO (11)
- Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
- Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas
- Bloco Acadêmicos de Continental, em Cidade Continental, das 18 às 21 horas
- SEGUNDA (12)
- Bloco das Piranhas, em Manguinhos, das 16 às 21 horas
- Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
- Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas
- TERÇA (13)
- Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
- Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas