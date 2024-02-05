Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval 2024: confira a programação dos blocos que vão agitar a Serra
Entrada franca

Carnaval 2024: confira a programação dos blocos que vão agitar a Serra

Entre os destaques, estão os tradicionais Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, e o desfile do bloco Ratazanas, de Jacaraípe
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 14:55

Bloco
Bloco Ratazanas é uma das agremiações de rua mais tradicionais do Espírito Santo Crédito: Luiz Carlos Correia
HZ adiantou o calendário dos blocos de VitóriaVila Velha e Cariacica. Chegou a vez conhecer a programação das agremiações que desfilarão pelas ruas da Serra, com destaque também para o tradicional Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos.
Os blocos devem circular até as 21 horas e os organizadores assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) se comprometendo a ajudar na organização e cumprimento do horário.
Blocos tradicionais do município também vão alegrar os foliões durante o Carnaval. O Ratazanas, de Jacaraípe, sai de sábado (10) a terça-feira (13). Em Manguinhos, o tradicional Banho de Mar à Fantasia colore as ruas e o mar do balneário no sábado (10) de Carnaval.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA SERRA

  • SEXTA (9)
  • Bloco Adrenalina, em Jacaraípe, das 19 às 21 horas
  • Bloco Jacarabeach, em Jacaraípe, das 16 às 21 horas
      
  • SÁBADO (10) 
  • Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, a partir das 12h
  • Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
  • Bloco Jacarabeach, em Jacaraípe, das 16 às 21 horas
  • Bloco Acadêmicos de Continental, em Cidade Continental, das 18 às 21 horas

  • DOMINGO (11) 
  • Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
  • Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas
  • Bloco Acadêmicos de Continental, em Cidade Continental, das 18 às 21 horas

  • SEGUNDA (12)
  • Bloco das Piranhas, em Manguinhos, das 16 às 21 horas
  • Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
  • Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas

  • TERÇA (13) 
  • Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas
  • Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval no ES Cultura Serra Carnaval 2024 Blocos de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais


Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados