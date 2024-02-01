Guriri anuncia carnaval com Zé Felipe, Parangolé e mais de 30 atrações

O balneário de Guriri, em São Mateus, terá um verdadeiro festival de música para chamar de seu no carnaval 2024. Com quase 40 atrações, entre locais e nacionais, o público capixaba pode se preparar para curtir ao som de Zé Felipe, Parangolé, Tatau (ex-vocalista da banda Araketu), entre outros artistas.
Os shows começam na quinta-feira (08) e seguem até a terça-feira (13) de carnaval. Segundo a prefeitura, os shows vão acontecer em cinco trios elétricos - que irão circular simultaneamente em percurso que vai da orla da praia até o centro de Guriri.
No total, 27 shows devem animar o litoral Norte do Estado, como Glauco, Filipe Fantin, Luiza Andrade, Comichão e Lambasaia. E não para por aí. Ainda haverá muita música eletrônica e funk ‘027’ com DJ 's locais, como Gustavo “O Brabo” e JV de Vila Velha.
Assim como há programação para jovens e adultos, os pequenos também não ficaram de fora da festa. Os tradicionais blocos e o carnaval kids estão marcados para agitar o balneário todos os dias de folia.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2024 DE GURIRI
- 08/02 (QUINTA-FEIRA)
- 21h00 - Carnaval Kids
- 22h00 - Long Dong
- 00h00 - DJ Paulinho Mattos
- 00h30 - BANDA AUÊ
- 09/02 (SEXTA-FEIRA)
- 21h00 - Carnaval Kids
- 22h00 - Swing Battifun
- 00h00 - DJ Cocão
- 00h30 - FILIPE FANTIN
- 10/02 (SÁBADO)
- 20h00 - Carnaval Kids
- 21h00 - Dig Black
- 23h00 - SILVANO SALLES
- 00h30 - DJ Gustavo “O Brabo”
- 01h00 - JORGINHO CELLES
- 11/02 (DOMINGO)
- 15h00 - Carnaval Kids
- 16h00 - PARANGOLÉ
- 17h30 - DJ JV de Vila Velha
- 18h00 - TATAU
- 20h00 - Tom Paiva
- 21h30 - Fernanda Pádua
- 22h30 - DJ Hendryo
- 23h00 - GLAUCO
- 00h30 - MC Zangão
- 01h00 - IZY MONTEIRO
- 12 /02 (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h00 - Chocolate & Cia
- 16h30 - DJ KN de Vila Velha
- 17h00 - MATHEUS EMIS
- 18h30 - Carnaval Kids
- 19h00 - LUIZA ANDRADE
- 21h00 - Blackout
- 22h30 - DJ Estrella
- 23h00 - ZÉ FELIPE
- 00h30 - DJ RD
- 01h00 - COMICHÃO
- 13/02 (TERÇA-FEIRA)
- 15h00 - RICARDINHO DA BAHIA
- 16h30 - DJ Mesquita
- 17h00 - LAMBASAIA
- 18h30 - Carnaval Kids
- 19h00 - Oz Mannoz
- 21h00 - Baby Souza & Planeta Banana
- 22h30 - DJ Léo Pinheiros
- 23h00 - kara Karamba
- 00h30 - DJ Helbert
- 01h00 - Victor & Sander