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Guriri anuncia carnaval com Zé Felipe, Parangolé e mais de 30 atrações

Balneário de São Mateus terá cinco trios elétricos, além dos tradicionais blocos e carnaval kids. Programação começa na quinta-feira (08) e segue até a terça-feira (13)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 15:06

Zé Felipe e banda Parangolé são atrações do Carnaval de Guriri em 2024
Zé Felipe e banda Parangolé são atrações do Carnaval de Guriri em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipecantor/@bandaparangole
O balneário de Guriri, em São Mateus, terá um verdadeiro festival de música para chamar de seu no carnaval 2024. Com quase 40 atrações, entre locais e nacionais, o público capixaba pode se preparar para curtir ao som de Zé Felipe, Parangolé, Tatau (ex-vocalista da banda Araketu), entre outros artistas.
Os shows começam na quinta-feira (08) e seguem até a terça-feira (13) de carnaval.  Segundo a prefeitura, os shows vão acontecer em cinco trios elétricos - que irão circular simultaneamente em percurso que vai da orla da praia até o centro de Guriri.
No total, 27 shows devem animar o litoral Norte do Estado, como Glauco, Filipe Fantin, Luiza Andrade, Comichão e Lambasaia. E não para por aí. Ainda haverá muita música eletrônica e funk ‘027’ com DJ 's locais, como Gustavo “O Brabo” e JV de Vila Velha.
Assim como há programação para jovens e adultos, os pequenos também não ficaram de fora da festa. Os tradicionais blocos e o carnaval kids estão marcados para agitar o balneário todos os dias de folia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2024 DE GURIRI

  • 08/02 (QUINTA-FEIRA)
  • 21h00 - Carnaval Kids
  • 22h00 - Long Dong
  • 00h00 - DJ Paulinho Mattos
  • 00h30 - BANDA AUÊ

  • 09/02 (SEXTA-FEIRA)
  • 21h00 - Carnaval Kids
  • 22h00 - Swing Battifun
  • 00h00 - DJ Cocão
  • 00h30 - FILIPE FANTIN

  • 10/02 (SÁBADO)
  • 20h00 - Carnaval Kids
  • 21h00 - Dig Black
  • 23h00 - SILVANO SALLES
  • 00h30 - DJ Gustavo “O Brabo”
  • 01h00 - JORGINHO CELLES

  • 11/02 (DOMINGO)
  • 15h00 - Carnaval Kids
  • 16h00 - PARANGOLÉ
  • 17h30 - DJ JV de Vila Velha
  • 18h00 - TATAU
  • 20h00 - Tom Paiva
  • 21h30 - Fernanda Pádua
  • 22h30 - DJ Hendryo
  • 23h00 - GLAUCO
  • 00h30 - MC Zangão
  • 01h00 - IZY MONTEIRO

  • 12 /02 (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h00 - Chocolate & Cia
  • 16h30 - DJ KN de Vila Velha
  • 17h00 - MATHEUS EMIS
  • 18h30 - Carnaval Kids
  • 19h00 - LUIZA ANDRADE
  • 21h00 - Blackout
  • 22h30 - DJ Estrella
  • 23h00 - ZÉ FELIPE
  • 00h30 - DJ RD
  • 01h00 - COMICHÃO

  • 13/02 (TERÇA-FEIRA)
  • 15h00 - RICARDINHO DA BAHIA
  • 16h30 - DJ Mesquita
  • 17h00 - LAMBASAIA
  • 18h30 - Carnaval Kids
  • 19h00 - Oz Mannoz
  • 21h00 - Baby Souza & Planeta Banana
  • 22h30 - DJ Léo Pinheiros
  • 23h00 - kara Karamba
  • 00h30 - DJ Helbert
  • 01h00 - Victor & Sander

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