Guriri anuncia carnaval com Zé Felipe, Parangolé e mais de 30 atrações

Zé Felipe e banda Parangolé são atrações do Carnaval de Guriri em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipecantor/@bandaparangole

O balneário de Guriri, em São Mateus, terá um verdadeiro festival de música para chamar de seu no carnaval 2024. Com quase 40 atrações, entre locais e nacionais, o público capixaba pode se preparar para curtir ao som de Zé Felipe, Parangolé, Tatau (ex-vocalista da banda Araketu), entre outros artistas.

Os shows começam na quinta-feira (08) e seguem até a terça-feira (13) de carnaval. Segundo a prefeitura, os shows vão acontecer em cinco trios elétricos - que irão circular simultaneamente em percurso que vai da orla da praia até o centro de Guriri.

No total, 27 shows devem animar o litoral Norte do Estado, como Glauco, Filipe Fantin, Luiza Andrade, Comichão e Lambasaia. E não para por aí. Ainda haverá muita música eletrônica e funk ‘027’ com DJ 's locais, como Gustavo “O Brabo” e JV de Vila Velha.

Assim como há programação para jovens e adultos, os pequenos também não ficaram de fora da festa. Os tradicionais blocos e o carnaval kids estão marcados para agitar o balneário todos os dias de folia.

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