Carnaval 2024: 10 peças para montar looks e curtir a folia

É hora de investir na fantasia. Com a chegada do carnaval - que em Vitória acontece a partir desta sexta-feira (02) com os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo - vale apostar nos acessórios para incrementar o abadá do camarote ou no look total para assistir a festa em outros setores da Avenida (e depois na folia oficial).
Os adereços de cabeça são responsáveis por transformar uma fantasia simples em um look único. Vale apostar em tiaras, coroas e presilhas. O glitter também não pode falar. E em todas as cores.
Aproveite o biquíni ou body e incremente o look com a meia arrastão. As meias que foram um sucesso nos anos 1980 e 1990 aparecem mais uma vez como um detalhe divertido e despojado na produção. Você ainda vai poder aproveitar a peças nos looks do dia a dia. Com vazados mais largos ou mais justos, é possível brincar com os diferentes tipos na hora de montar o look. Aposte nos brincos grandes e coloridos. Quanto mais diferente, mais divertido fica a fantasia.
E para te ajudar, diversas marcas lançam coleções específicas para a festa. A Riachuelo, por exemplo, se uniu ao artista João Incerti e trouxe peças com muitas estampas, cores fortes e divertidas, além de cortes frescos. Já a Dress To apresenta o Carnaval: Chega Mais. E para tornar essa festa ainda mais incrível, a coleção é dedicada à rainha do rock, Rita Lee. Tem de vestidos a blusas, calças estilosas a conjuntos que capturam a essência da folia. Se inspire na nossa seleção e entre na brincadeira.
- Calça Reta em Tule com Estampa Abstrata, da Renner. Preço: R$ 139,90
- Tiara Carnaval Estrelas da Market 33, do O Que Vestir. Preço: R$ 119,00
- Brinco Maxi Coração Olho Dourado, da Riachuelo. Preço: R$ 59,90
- Arco Flores, da Dress To. Preço: R$ 179,00
- Top Color Way Carnaval Market 33, no O Que Vestir. Preço: R$ 199,00
- Corset Brilho Coração Prata, da CEA. Preço: R$ 119,99
- Chinelo Havaianas Top Summer Folia. Preço: R$ 49,99
- Bolsa Melissa Explorer. Preço: R$ 169,90
- Tênis Modern Lift, da Converse. Preço: R$ 429,90
- Sandália Dourada, da Schutz. Preço: R$ 350,00