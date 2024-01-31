Carnaval 2024: 10 itens para fazer a maquiagem e brilhar na folia

É hora de separar o glitter, os batons e as maquiagens coloridas para brilhar na folia. E a festa já começa na próxima sexta-feira (2), com os desfiles do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo, em Vitória.
Katia Araujo, artista nacional da M.A.C Cosmetics Brasil, conta que para garantir um bom resultado, a preparação da pele precisa contemplar a necessidade individual de cada pele, que são muitas vezes diferentes nessa época do ano, comparado a outras. "Mas, a limpeza é um fator importante já que afeta o resultado da maquiagem na pele. O ideal investir em produtos potentes com alta performance que tratam da região".
A maquiadora conta que existem diferentes tipos de primes, para diferentes necessidades de peles, mas em regras gerais, os produtos ajudam a minimizar a aparência dos poros e a controlar a oleosidade, e podem ser bem-vindos até para pessoas que não têm o hábito de usá-los normalmente. "Uma vez que a pele pode mudar sua condição no alto verão e maior produção de sebo, confere um aspecto de poros mais aparentes. Usá-lo com critério e de maneira pontual nas regiões que brilham mais é a minha dica", diz Katia Araujo.
APOSTE NO GLITTER
A maquiagem é uma grande parte da brincadeira da festa. Cor e brilho são bem-vindos sempre. E é importante que o glitter seja próprio para maquiagem, assim será mais seguro. "Ele pode ser usado nas pálpebras após um primer próprio para fixar glitter, mas caso não tenha, a minha dica é usar máscara de sobrancelhas incolor como base de fixação ou até uma fina camada de cola de cílios postiços", sugere Katia Araujo.
"Vale criar formas em diferentes lugares do rosto. A técnica é sempre a mesma: criar primeiro uma base se fixação e logo aplicar o glitter. Use a criatividade"
O maquiador Lavoisier, da Eudora, explica que é importante escolher bons produtos para fixar o glitter. "O ideal é utilizar produtos que sejam próprios para a pele, por exemplo, o gel de sobrancelha e o gloss transparente, que são considerados excelentes para reforçar a fixação, como base para aplicar o glitter”, explica.
A aplicação do glitter também requer uma atenção especial para alcançar os resultados desejados. Com isso, ele sugere a utilização de sombras da mesma cor como base para intensificar o efeito. “Para evitar falhas, recomendo umedecer um cotonete, utilizando-o para recolher e aplicar o glitter. Esse método facilita a aderência dos brilhos tanto à superfície de algodão quanto à pele”, comenta Lavoisier. O maquiador também sugere o uso de um pincel, para os amantes do item, “neste caso, opte por aqueles de cerdas mais densas, pois concentra as partículas de brilho de maneira mais eficaz”, finaliza.
BOCA
Lavoisier diz que nada melhor do que ousar em lábios intensos e com cores vibrantes para mergulhar no universo de texturas e criar maquiagens super em alta para brilhar nessa época do ano. O expert compartilha mais duas dicas para destacar a boca e brilhar nas celebrações. Primeiramente, é essencial preparar os lábios com uma esfoliação suave, proporcionando uma base sem imperfeições para a aplicação do batom. Além dos mais, o carnaval é o momento perfeito para experimentar as novas tendências de beleza e expressar a criatividade, com isso, o especialista sugere uma mistura de texturas diferentes, como batons líquidos, matte, glosses, para ousar e criar um visual único para arrasar na folia. Selecionamos 10 itens para caprichar na maquiagem no Carnaval. Confira
10 itens para arrasar na maquiagem
- Glitter Cosmetic, da MAC Cosmetics. É um glitter que cria um efeito super brilhante na pele e nos cabelos. Preço: R$ 129,00
- Iluminador Compacto Constelação, da Fenzza. Tom luminoso que se adapta a diversos tipos de pele. Essa diversidade permite uma personalização completa do seu brilho, desde uma luminosidade sutil até destaque mais intenso e dramático. Preço: R$ 14,99
- Lápis para os Olhos Sport Eyepencil, da Pink Cheeks. Formulado para ter alta pigmentação e resistência, sua ponta fina permite um traço preciso, que desliza facilmente sobre a pele, ou um esfumado. Disponível nas cores: preto, marrom, verde e azul. Preço: R$ 59,90
- Sombra Mono, da Natura. As sombras possuem alta pigmentação e longa duração, em cores vibrantes que são a cara do carnaval. São seis opções de cores. Preço: R$ 28,90
- Delineador Líquido Metálico At Play, da Mary Kay. São cores divertidas, com pigmentos metálicos intensos, longa duração e secagem rápida. Também possui um aplicador fino e preciso para facilitar o traço. Preço: R$ 46,90
- Cílios Postiços Volume Nada Básico, da Ricca. São feitos em PBT, uma fibra sintética de alta qualidade que proporciona leveza, flexibilidade e fios com pontas afiladas que proporcionam um acabamento ainda mais bonito pro olhar. Preço: R$ 14,99
- Gloss Glitter Fun Girls Just Wanna Have Fun, da Dalla. Com 3 cores, um efeito incrível e um brilho surpreendente. A fórmula é cheia de ativos que mantêm a hidratação para lábios saudáveis e sem ressecamento. Preço: R$ 18,90
- Caixa de Lápis de Cor Metalizados para Olhos Quem Disse, Berenice? e Faber-Castell. São quatro opções de ecolápis para olhos que entregam cores metalizadas, com textura macia e de fácil aplicação. Além disso, ajudam a formar traços precisos e ultrapigmentados, que deixam a make ainda mais destacada. Preço: R$ 99,90
- Paleta de Sombras New Wave, da Contém1g. Conta com seis cores neons extremamente mates e fáceis de aplicar. Sua fórmula é pigmentada e esfuma de maneira fácil. O acabamento é aveludado e confortável, perfeito para uma maquiagem divertida e impactante. Preço: R$ 112,90.
- Batom Glam Matte Tint, de Eudora. Com 18 horas de duração, sem retoque e agora com ativos de tratamento. Sua fórmula com Nano Cápsulas Hialurônico não deixa os lábios ressecados, enquanto garante cor intensa logo na primeira aplicação. Preço: R$ 52,99