Carnaval 2024: 10 itens para fazer a maquiagem e brilhar na folia

Use e abuse das cores na maquiagem para o carnaval Crédito: Kátia Araújo

É hora de separar o glitter, os batons e as maquiagens coloridas para brilhar na folia. E a festa já começa na próxima sexta-feira (2), com os desfiles do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo, em Vitória.

Katia Araujo, artista nacional da M.A.C Cosmetics Brasil, conta que para garantir um bom resultado, a preparação da pele precisa contemplar a necessidade individual de cada pele, que são muitas vezes diferentes nessa época do ano, comparado a outras. "Mas, a limpeza é um fator importante já que afeta o resultado da maquiagem na pele. O ideal investir em produtos potentes com alta performance que tratam da região".

A maquiadora conta que existem diferentes tipos de primes, para diferentes necessidades de peles, mas em regras gerais, os produtos ajudam a minimizar a aparência dos poros e a controlar a oleosidade, e podem ser bem-vindos até para pessoas que não têm o hábito de usá-los normalmente. "Uma vez que a pele pode mudar sua condição no alto verão e maior produção de sebo, confere um aspecto de poros mais aparentes. Usá-lo com critério e de maneira pontual nas regiões que brilham mais é a minha dica", diz Katia Araujo.

APOSTE NO GLITTER

A maquiagem é uma grande parte da brincadeira da festa. Cor e brilho são bem-vindos sempre. E é importante que o glitter seja próprio para maquiagem, assim será mais seguro. "Ele pode ser usado nas pálpebras após um primer próprio para fixar glitter, mas caso não tenha, a minha dica é usar máscara de sobrancelhas incolor como base de fixação ou até uma fina camada de cola de cílios postiços", sugere Katia Araujo.

O brilho também tem seu lugar nas maquiagens de folia Crédito: Divulgação

"Vale criar formas em diferentes lugares do rosto. A técnica é sempre a mesma: criar primeiro uma base se fixação e logo aplicar o glitter. Use a criatividade" Katia Araujo - Maquiadora

O maquiador Lavoisier, da Eudora, explica que é importante escolher bons produtos para fixar o glitter. "O ideal é utilizar produtos que sejam próprios para a pele, por exemplo, o gel de sobrancelha e o gloss transparente, que são considerados excelentes para reforçar a fixação, como base para aplicar o glitter”, explica.

A aplicação do glitter também requer uma atenção especial para alcançar os resultados desejados. Com isso, ele sugere a utilização de sombras da mesma cor como base para intensificar o efeito. “Para evitar falhas, recomendo umedecer um cotonete, utilizando-o para recolher e aplicar o glitter. Esse método facilita a aderência dos brilhos tanto à superfície de algodão quanto à pele”, comenta Lavoisier. O maquiador também sugere o uso de um pincel, para os amantes do item, “neste caso, opte por aqueles de cerdas mais densas, pois concentra as partículas de brilho de maneira mais eficaz”, finaliza.

BOCA

Lavoisier diz que nada melhor do que ousar em lábios intensos e com cores vibrantes para mergulhar no universo de texturas e criar maquiagens super em alta para brilhar nessa época do ano. O expert compartilha mais duas dicas para destacar a boca e brilhar nas celebrações. Primeiramente, é essencial preparar os lábios com uma esfoliação suave, proporcionando uma base sem imperfeições para a aplicação do batom. Além dos mais, o carnaval é o momento perfeito para experimentar as novas tendências de beleza e expressar a criatividade, com isso, o especialista sugere uma mistura de texturas diferentes, como batons líquidos, matte, glosses, para ousar e criar um visual único para arrasar na folia. Selecionamos 10 itens para caprichar na maquiagem no Carnaval. Confira

10 itens para arrasar na maquiagem

Uma seleção de produtos para fazer maquiagem no carnaval Crédito: Divulgação