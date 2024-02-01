Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2024

Aprenda a fazer maquiagem para curtir o Carnaval de Vitória; veja vídeo

É hora de deixar a criatividade falar mais alto para arrasar no Sambão do Povo, em Vitória. Vale apostar em olhos coloridos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 13:31

Amanda Virgílio
A modelo Amanda Virgílio: pronta para brilhar no Carnaval de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
É hora de deixar a criatividade falar mais alto e ousar na maquiagem para arrasar no Sambão do Povo a partir desta sexta (2), quando começa os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024. Vale apostar em bastante brilho e boca marcada.
A maquiadora Alexia Cardoso ensina como fazer um olho bem colorido para a folia. "Pensei em cores bem vibrantes e alegres. Optei pela paleta néon, nos tons de amarelo, laranja e rosa. Não fiz nada muito marcado na divisão das cores, quis fazer o esfumado que ficou bem bonito. Carnaval pede brilho, então também pode apostar na purpurina". Veja o vídeo e se inspire!

Veja Também

Carnaval de Vitória: fantasias de luxo no Sambão do Povo custam até R$ 120 mil

Carnaval 2024: conheça as rainhas do Grupo Especial de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Maquiagem Sambão do Povo Carnaval 2024 Carnaval de Vitória 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados