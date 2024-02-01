Aprenda a fazer maquiagem para curtir o Carnaval de Vitória; veja vídeo

É hora de deixar a criatividade falar mais alto e ousar na maquiagem para arrasar no Sambão do Povo a partir desta sexta (2), quando começa os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024. Vale apostar em bastante brilho e boca marcada.

A maquiadora Alexia Cardoso ensina como fazer um olho bem colorido para a folia. "Pensei em cores bem vibrantes e alegres. Optei pela paleta néon, nos tons de amarelo, laranja e rosa. Não fiz nada muito marcado na divisão das cores, quis fazer o esfumado que ficou bem bonito. Carnaval pede brilho, então também pode apostar na purpurina". Veja o vídeo e se inspire!