Veja como fazer massa de pastel caseiro para a Copa do Mundo

Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo da Fifa 2026, mas os preparativos para curtir o torneio em casa já podem começar! Quem vai assistir aos jogos com a família ou recebendo amigos, sabe que petiscos são uma ótima pedida para acompanhar as partidas.
Então, que tal fazer, em casa mesmo, uma massa de pastel bem crocante e sequinha para servir com cerveja? HZ traz a seguir uma receita prática, rápida e muito saborosa. Confira!
Massa de pastel caseiro
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 1 hora + 2 horas na geladeira
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 ½ colher (sopa) de margarina com sal derretida
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de sal
- 1 ovo batido
- 2 ½ colheres de sopa de vinagre de vinho branco
- Farinha para polvilhar
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal.
- Abra um buraco no meio da farinha e junte o ovo, a margarina derretida e o vinagre.
- Misture bem até que a massa fique lisa e macia.
- Enfarinhe uma bancada e abra a massa de pastel em forma de retângulo.
- Cubra com plástico-filme, enrole e leve à geladeira por duas horas.