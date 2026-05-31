Veja como fazer massa de pastel caseiro para a Copa do Mundo

Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo da Fifa 2026, mas os preparativos para curtir o torneio em casa já podem começar! Quem vai assistir aos jogos com a família ou recebendo amigos, sabe que petiscos são uma ótima pedida para acompanhar as partidas.





Então, que tal fazer, em casa mesmo, uma massa de pastel bem crocante e sequinha para servir com cerveja? HZ traz a seguir uma receita prática, rápida e muito saborosa. Confira!