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Veja como fazer massa de pastel caseiro para a Copa do Mundo

Receita prática sugerida por HZ garante petiscos crocantes e sequinhos com recheios à sua escolha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 08:00

Massa de pastel caseiro
Massa de pastel caseiro sugerida por HZ contém margarina e vinagre. Foto: Marca Seara

Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo da Fifa 2026, mas os preparativos para curtir o torneio em casa já podem começar! Quem vai assistir aos jogos com a família ou recebendo amigos, sabe que petiscos são uma ótima pedida para acompanhar as partidas.


Então, que tal fazer, em casa mesmo, uma massa de pastel bem crocante e sequinha para servir com cerveja? HZ traz a seguir uma receita prática, rápida e muito saborosa. Confira!

Massa de pastel caseiro

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 1 hora + 2 horas na geladeira

Nível: fácil


Ingredientes:

  • 1 ½ colher (sopa) de margarina com sal derretida
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 ovo batido
  • 2 ½ colheres de sopa de vinagre de vinho branco
  • Farinha para polvilhar


Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal.
  2. Abra um buraco no meio da farinha e junte o ovo, a margarina derretida e o vinagre. 
  3. Misture bem até que a massa fique lisa e macia.
  4. Enfarinhe uma bancada e abra a massa de pastel em forma de retângulo. 
  5. Cubra com plástico-filme, enrole e leve à geladeira por duas horas.  

Fonte: Seara. Clique aqui para ver mais receitas.  

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