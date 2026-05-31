Bombeiros resgatam trilheira que torceu o pé no Pico da Bandeira no ES

Morreu a segunda vítima de um ataque a tiros ocorrido na última sexta-feira (29) dentro de um lava a jato entre Tabuazeiro e Maruípe, em Vitória. Adisson Araujo de Freitas Santos, de 29 anos, que havia sido baleado e socorrido para o hospital, era proprietário do estabelecimento. A Polícia Científica confirmou que foi acionada para recolher o corpo dele na madrugada deste sábado (30).





O crime aconteceu por volta das 16h. Segundo a Polícia Militar, Adisson e um funcionário estavam limpando um carro quando foram surpreendidos por criminosos que passaram em uma motocicleta por uma rua nos fundos do estabelecimento, entraram no lava a jato e dispararam.





O funcionário, conhecido apenas como "Lucas", foi atingido na cabeça e morreu no local. O dono do lava a jato foi socorrido após ser baleado na nuca, mas, neste sábado (30), não resistiu. Testemunhas disseram que o estabelecimento havia sido inaugurado há menos de um mês.





O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso.