Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/05/2026

O último domingo de maio favorecerá quem conseguir transformar desafios em amadurecimento Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

O último domingo de maio trará uma energia intensa de encerramentos, clareza emocional e necessidade de fortalecer a própria confiança. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, boas notícias e reconhecimento, enquanto outras mostram desgaste emocional, mudanças inesperadas e reflexões importantes sobre sentimentos e prioridades. O dia favorecerá quem conseguir transformar desafios em amadurecimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Sol

O dia trará leveza, crescimento e sensação de renovação ao ariano Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Segundo a carta “O Sol”, o dia trará leveza, crescimento e sensação de renovação em diferentes áreas da vida. No amor, haverá espaço para mais felicidade, cumplicidade e demonstrações sinceras de carinho. Na carreira, boas notícias e reconhecimento poderão fortalecer sua autoestima e motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição, favorecendo equilíbrio emocional e físico. Entre amigos e família, o clima será alegre, acolhedor e cheio de energia positiva.

Touro — Rainha de Copas

O taurino estará mais sensível, intuitivo e emocionalmente conectado com as pessoas ao redor Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” indica que você estará mais sensível, intuitivo e emocionalmente conectado com as pessoas ao redor. No amor, haverá mais romantismo, acolhimento e vontade de fortalecer vínculos verdadeiros. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a lidar melhor com situações delicadas e decisões importantes. A saúde melhorará quando você respeitar seus sentimentos e desacelerar a autocobrança. Entre amigos, sua presença será acolhedora e muito procurada.

Gêmeos — Rei de Paus

O dia favorecerá liderança, confiança e coragem ao geminiano Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” mostra que o dia favorecerá liderança , confiança e coragem para colocar planos importantes em movimento. No amor, você tenderá a demonstrar mais segurança emocional e iniciativa nas relações. Na carreira, criatividade e determinação poderão trazer reconhecimento e novas oportunidades. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma equilibrada, sem exagerar nos compromissos. Entre amigos, sua presença será inspiradora e cheia de entusiasmo.

Câncer — 8 de Paus

O dia do canceriano trará movimento, novidades e situações que poderão acontecer de forma rápida e inesperada Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Paus”, o dia trará movimento, novidades e situações que poderão acontecer de forma rápida e inesperada. No amor, conversas importantes ou aproximações repentinas tenderão a movimentar o coração. Na carreira, oportunidades surgirão rapidamente, exigindo atenção e agilidade nas decisões. A saúde emocional melhorará quando você evitar ansiedade e respeitar o próprio ritmo. Entre amigos, mensagens, convites e reencontros deixarão o dia mais animado.

Leão — 9 de Espadas

O leonino precisará ter atenção com o excesso de preocupações, ansiedade e pensamentos que poderão desgastar sua energia emocional Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “9 de Espadas” alerta para excesso de preocupações, ansiedade e pensamentos que poderão desgastar sua energia emocional. No amor, inseguranças antigas poderão ganhar força se você alimentar medos desnecessários. Na carreira , será importante evitar autocobrança exagerada e excesso de pressão mental. A saúde pedirá mais descanso, silêncio e atenção à qualidade do sono. Entre amigos, procure dividir emoções em vez de enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem — 3 de Espadas

O dia poderá trazer reflexões emocionais profundas ao virginiano Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer reflexões emocionais profundas, principalmente sobre mágoas, frustrações ou situações mal resolvidas. No amor, conversas difíceis poderão acontecer, mas também abrirão espaço para amadurecimento emocional. Na carreira, será importante não deixar emoções interferirem em decisões importantes. A saúde emocional pedirá acolhimento, descanso e menos rigidez consigo. Entre amigos, alguém próximo poderá oferecer apoio importante.

Libra — A Força

O libriano terá equilíbrio emocional e maturidade para enfrentar desafios sem perder a serenidade Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “A Força” mostra que você terá equilíbrio emocional e maturidade para enfrentar desafios sem perder a serenidade. No amor, paciência e compreensão ajudarão a fortalecer relações importantes. Na carreira, sua postura firme e diplomática poderá trazer reconhecimento e respeito. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e desacelerar a necessidade de controlar tudo. Entre amigos, sua presença transmitirá acolhimento e segurança.

Escorpião — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá o romantismo, a sensibilidade e a abertura emocional do escorpiano Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que o dia favorecerá o romantismo, a sensibilidade e a abertura emocional nas relações. No amor, declarações, reencontros ou aproximações inesperadas poderão mexer com seus sentimentos. Na carreira, criatividade e empatia ajudarão você a lidar melhor com pessoas e oportunidades. A saúde emocional melhorará quando você encontrar espaço para relaxar e viver emoções de forma mais leve. Entre amigos, o clima será carinhoso e cheio de boas conversas.

Sagitário — A Torre

O dia do sagitariano trará mudanças inesperadas e necessidade de quebrar padrões antigos Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “A Torre” mostra mudanças inesperadas e necessidade de quebrar padrões antigos que já não fazem sentido. No amor, verdades importantes poderão surgir, trazendo transformações nas relações. Na carreira, imprevistos poderão tirar você da zona de conforto, mas abrirão novos caminhos no futuro. A saúde emocional pedirá atenção ao estresse e à dificuldade de lidar com mudanças repentinas. Entre amigos, algumas conexões poderão passar por afastamentos ou redefinições.

Capricórnio — 7 de Ouros

O dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão do capricorniano sobre o que vem construindo Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão sobre tudo o que você veio construindo nos últimos meses. No amor, as relações tenderão a evoluir lentamente, mas de forma mais sólida e verdadeira. Na carreira, os resultados poderão demorar um pouco mais para aparecer, mas seu esforço não será em vão. A saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e evitar excesso de cobranças. Entre amigos, conversas mais tranquilas e maduras trarão conforto emocional.

Aquário — 9 de Paus

O aquariano poderá sentir cansaço emocional e necessidade de proteger mais sua energia Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta “9 de Paus” mostra que você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de proteger mais sua energia diante de situações desgastantes. No amor, experiências antigas poderão fazer você agir de forma defensiva sem perceber. Na carreira, apesar do desgaste, sua persistência será essencial para superar desafios. A saúde pedirá mais descanso e atenção ao excesso de tensão acumulada. Entre amigos, tente não carregar tudo sozinho(a).

Peixes — Ás de Espadas

O dia favorecerá a clareza mental, novas ideias e conversas importantes ao pisciano Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock