Maquiagem no Carnaval de Vitória: brilho marca as escolhas nos camarotes

Maquiagens no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva

Quando o assunto é maquiagem muito brilho e cores marcaram as escolhas das foliãs que estão curtindo a primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória.

Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão. Nem a chuva forte tirou o brilho das produções. Não faltou glitter, pedras e cores nas maquiagens.

"Carnaval é festa mais democrática, vale tudo na folia. E a maquiagem é uma grande parte da brincadeira. Cor e brilho são bem-vindos sempre. É importante que o glitter seja próprio para maquiagem, assim será mais seguro", diz a maquiadora Katia Araujo.

Mesmo com a chuva, a maquiagem da estudante Gabriela Rodrigues permaneceu intacta. O azul e rosa em glitter representam as cores da Boa Vista, a sua escola de coração.

Gabriela Rodrigues no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda

A corretora de seguros Franciany Galvão apostou na sombra dourada. "Eu mesmo que fiz", contou. Bianca Gomes escolheu uma sombra roxa em degradê. E a médica Ana Paula Scardua também escolheu os olhos como ponto de destaque, com sombra roxa e glitter no formato de estrelinha.

Franciany Galvão e Bianca Gomes Crédito: Guilherme Sillva

A enfermeira Elizabeth Soares não economizou nas cores, na pedraria e na criatividade. Até os lábios ganharam destaque na make com glitter.

Elizabeth Soares no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva

A região dos olhos foi a escolhida pela bancária Catarina Carneiro para enfeitar. Até os cílios ganharem destaque e muito brilho. No carnaval vale tudo, não é mesmo, pessoal?