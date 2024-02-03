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Maquiagem no Carnaval de Vitória: brilho marca as escolhas nos camarotes

Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade: teve muito glitter, pedras e cores nas maquiagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 01:16

Maquiagens no Carnaval de Vitória
Maquiagens no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva
Quando o assunto é maquiagem muito brilho e cores marcaram as escolhas das foliãs que estão curtindo a primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória.
Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão. Nem a chuva forte tirou o brilho das produções. Não faltou glitter, pedras e cores nas maquiagens.
"Carnaval é festa mais democrática, vale tudo na folia. E a maquiagem é uma grande parte da brincadeira. Cor e brilho são bem-vindos sempre. É importante que o glitter seja próprio para maquiagem, assim será mais seguro", diz a maquiadora Katia Araujo.
Mesmo com a chuva, a maquiagem da estudante Gabriela Rodrigues permaneceu intacta. O azul e rosa em glitter representam as cores da Boa Vista, a sua escola de coração.
Gabriela Rodrigues no Carnaval de Vitória
Gabriela Rodrigues no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda
A corretora de seguros Franciany Galvão apostou na sombra dourada. "Eu mesmo que fiz", contou. Bianca Gomes escolheu uma sombra roxa em degradê. E a médica Ana Paula Scardua também escolheu os olhos como ponto de destaque, com sombra roxa e glitter no formato de estrelinha.
Franciany Galvão e Bianca Gomes
Franciany Galvão e Bianca Gomes Crédito: Guilherme Sillva
A enfermeira Elizabeth Soares não economizou nas cores, na pedraria e na criatividade. Até os lábios ganharam destaque na make com glitter.
Elizabeth Soares no Carnaval de Vitória
Elizabeth Soares no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva
A região dos olhos foi a escolhida pela bancária Catarina Carneiro para enfeitar. Até os cílios ganharem destaque e muito brilho. No carnaval vale tudo, não é mesmo, pessoal?
Catarina Carneiro no Carnaval de Vitória
Catarina Carneiro no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva

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