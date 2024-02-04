Carnaval de Vitória 2024: maquiagem com brilhos e pedras faz sucesso nos camarotes

Luciana decidiu apostar no brilho amarelo para dar o tom da maquiagem Crédito: Felipe Khoury

O segundo dia dos desfiles do Carnaval de Vitória contou com muito brilho e cor dentro e fora da avenida. A purpurina ganhou o rosto dos foliões e transformou o look de muita gente.

Ness e clima de festa, HZ saiu percorrendo os camarotes do Sambão do Povo neste sábado (3) para mostrar as maquiagens que fizeram sucesso, abusando, é claro, de muita criatividade.

A esteticista Luciana Justino de Oliveira decidiu apostar no brilho amarelo para dar o tom da maquiagem. Ela contou que fez o look todo pensado, harmonizando a maquiagem com os adereços.

"Pensei em colocar uma flor, com fita no cabelo para combinar com a maquiagem. Escolhi usar o amarelo porque lembra a ouro, prosperidade. Acho que carnaval é sobre explorar a criatividade. E, claro, muito brilho também (risos)".

A foliã Isabelle Von Randow aproveitou o espaço de maquiagem de um camarote do Sambão do Povo para caprichar no visual antes de desfilar. Com direito até a cílio postiço.



Isabelle Von Randow aproveitou para retocar a maquiagem antes de desfilar pela Jucutuquara Crédito: Felipe Khoury

"Vou desfilar na Unidos de Jucutuquara e pensei: 'Bora botar um brilho, aí (risos). Pedi para fazer algo com verde devido a minha fantasia. Ainda aproveitei para colocar cílios postiços. Ficou lindo".



E não para por aí. A esteticista Larissa Oliveira também quis trazer algo diferente para o look. Esse é o primeiro carnaval que a capixaba curte e contou que viu uma maquiagem criativa na internet.



Larissa Oliveira também quis trazer algo diferente para o look Crédito: Felipe Khoury

"Vi na internet essa maquiagem e quis fazer. Essa é a primeira vez que estou curtindo o carnaval. Estou amando estar no Sambão do Povo. Não era muito de sair para curtir o carnaval e agora estou super fã", disse.