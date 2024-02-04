Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória 2024: maquiagem com brilhos e pedras faz sucesso nos camarotes
Beleza e glamour

Carnaval de Vitória 2024: maquiagem com brilhos e pedras faz sucesso nos camarotes

HZ percorreu o Sambão do Povo neste sábado (3) para mostrar as maques que conquistaram os foliões, abusando, é claro, de muita criatividade
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 23:47

Luciana decidiu apostar no brilho amarelo para dar o tom da maquiagem
Luciana decidiu apostar no brilho amarelo para dar o tom da maquiagem Crédito: Felipe Khoury
O segundo dia dos desfiles do Carnaval de Vitória contou com muito brilho e cor dentro e fora da avenida. A purpurina ganhou o rosto dos foliões e transformou o look de muita gente. 
Nesse clima de festa, HZ saiu percorrendo os camarotes do Sambão do Povo neste sábado (3) para mostrar as maquiagens que fizeram sucesso, abusando, é claro, de muita criatividade.
A esteticista Luciana Justino de Oliveira decidiu apostar no brilho amarelo para dar o tom da maquiagem. Ela contou que fez o look todo pensado, harmonizando a maquiagem com os adereços. 
"Pensei em colocar uma flor, com fita no cabelo para combinar com a maquiagem. Escolhi usar o amarelo porque lembra a ouro, prosperidade. Acho que carnaval é sobre explorar a criatividade. E, claro, muito brilho também (risos)".
A foliã Isabelle Von Randow aproveitou o espaço de maquiagem de um camarote do Sambão do Povo para caprichar no visual antes de desfilar. Com direito até a cílio postiço. 
Isabelle Von Randow aproveitou para retocar a maquiagem antes de desfilar pela Jucutuquara
Isabelle Von Randow aproveitou para retocar a maquiagem antes de desfilar pela Jucutuquara Crédito: Felipe Khoury
"Vou desfilar na Unidos de Jucutuquara e pensei: 'Bora botar um brilho, aí (risos). Pedi para fazer algo com verde devido a minha fantasia. Ainda aproveitei para colocar cílios postiços. Ficou lindo".
E não para por aí. A esteticista Larissa Oliveira também quis trazer algo diferente para o look. Esse é o primeiro carnaval que a capixaba curte e contou que viu uma maquiagem criativa na internet.
Larissa Oliveira também quis trazer algo diferente para o look
Larissa Oliveira também quis trazer algo diferente para o look Crédito: Felipe Khoury
"Vi na internet essa maquiagem e quis fazer. Essa é a primeira vez que estou curtindo o carnaval. Estou amando estar no Sambão do Povo. Não era muito de sair para curtir o carnaval e agora estou super fã", disse. 
Tem folião dando aquele retoque no visual também. O empreendedor Veveto Nunes ressaltou a importância de estar com a maquiagem em dia. "Vim dar um retoque para tirar muita foto. Tem que estar bonito no carnaval", complementou.

Veja Também

Veja quem circulou pelo camarote Parador no Carnaval de Vitória 2024

Ex-BBB Gizelly Bicalho: "Trouxe amigos para conhecer o Carnaval de Vitória"

Maquiagem no Carnaval de Vitória: brilho marca as escolhas nos camarotes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Carnaval Maquiagem Sambão do Povo Carnaval de Vitória 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados