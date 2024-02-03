Veja quem circulou pelo camarote Parador no Carnaval de Vitória 2024

O Carnaval do Brasil começa aqui. Enquanto as escolas de samba do Grupo A disputavam o título de campeã de campeã, os foliões lotam as arquibancadas e camarotes do Sambão do Povo no primeiro dia do Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (02). A chuva atrapalhou o início da festa, mas não tirou a animação dos fãs da folia capixaba.
No camarote Parador Internacional, o mais badalado do Sambão do Povo, circulou muita gente bonita, autoridades, amigos e clientes da Rede Gazeta, parceira do espaço vip, localizado no recuo do bateria. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes e pelo diretor de Mercado, Márcio Chagas, no Lounge HZ. A ex-BBB Gizelly Bicalho também passou por lá e foi super tietada pelos convidados. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli.