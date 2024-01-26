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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval de Vitória: Rede Gazeta lança Camarote Parador Internacional

Publicado em
26 jan 2024 às 09:34
Parador Internacional
O diretor de Mercado da Rede Gazeta Márcio Chagas, o empresário Nelinho Miranda e sua Tiely Mattede e o  gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta Bruno Araújo: no lançamento do camarote Parador Internacional em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Foi dada a largada para o Carnaval de Vitória 2024. A Rede Gazeta e o empresário Nelinho Miranda promoveram nesta quinta-feira (25) o lançamento do Camarote Parador Internacional (@camarote.parador), o maior e mais badalado do Sambão do Povo. Patrocinadores, jornalistas, influenciadores e parceiros do espaço participaram de um coquetel que reproduziu a decoração, o open bar premium e o clima do camarote. Jotta Sounds e a dupla Breno e Bernardo animaram o evento, realizado no Centro de Eventos da Gazeta, em Vitória. Durante o coquetel, foi apresentado o abadá de sábado (03)Veja quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Carlos Alberto Silva. 
Parador Internacional
Dani Lobo, Nelinho Miranda, Marcos Paulo Vigiani Freitas (Garoto) e Michelle Bissoli Crédito: Carlos Alberto Silva
Parador Internacional
Nelinho Miranda, Tiely Mattede, Erika Marba e Paulo Henrique Miranda Crédito: Carlos Alberto Silva
Parador Internacional
Marcella Scaramella, Léo Davel e Lethicia Ribeiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Parador Internacional
Ana Júlia Teixeira e Mari de Marchi Crédito: Carlos Alberto Silva
Parador Internacional
Nelinho Miranda, Renata Rasseli e Tiely Mattede Crédito: Carlos Alberto Silva

Coquetel de lançamento do Parador Internacional na Rede Gazeta

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