Carnaval de Vitória: Rede Gazeta lança Camarote Parador Internacional
Publicado em
26 jan 2024 às 09:34
O diretor de Mercado da Rede Gazeta Márcio Chagas, o empresário Nelinho Miranda e sua Tiely Mattede e o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta Bruno Araújo: no lançamento do camarote Parador Internacional em VitóriaCrédito: Carlos Alberto Silva
Foi dada a largada para o Carnaval de Vitória 2024. A Rede Gazeta e o empresário Nelinho Miranda promoveram nesta quinta-feira (25) o lançamento do Camarote Parador Internacional (@camarote.parador), o maior e mais badalado do Sambão do Povo. Patrocinadores, jornalistas, influenciadores e parceiros do espaço participaram de um coquetel que reproduziu a decoração, o open bar premium e o clima do camarote. Jotta Sounds e a dupla Breno e Bernardo animaram o evento, realizado no Centro de Eventos da Gazeta, em Vitória. Durante o coquetel, foi apresentado o abadá de sábado (03)Veja quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Carlos Alberto Silva.
Dani Lobo, Nelinho Miranda, Marcos Paulo Vigiani Freitas (Garoto) e Michelle BissoliCrédito: Carlos Alberto Silva
Nelinho Miranda, Tiely Mattede, Erika Marba e Paulo Henrique MirandaCrédito: Carlos Alberto Silva
Marcella Scaramella, Léo Davel e Lethicia RibeiroCrédito: Carlos Alberto Silva
Ana Júlia Teixeira e Mari de MarchiCrédito: Carlos Alberto Silva
Nelinho Miranda, Renata Rasseli e Tiely MattedeCrédito: Carlos Alberto Silva
Coquetel de lançamento do Parador Internacional na Rede Gazeta