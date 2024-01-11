Escolas de Samba de Vitória lançam Carnaval 2024 na Rede Gazeta

Lançamento do Carnaval 2024 na Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Prepare os tamborins que a folia já vai começar! Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024 vão acontecer nos dias 02, 03, e 04 de fevereiro, no Sambão do Povo. E as agremiações do Grupo Especial e do Grupo de Acesso A lançaram o Carnaval 2024 na tarde desta quarta-feira (10), na Rede Gazeta.

A poucos dias para o início da festa, sete mil ingressos de arquibancada já foram vendidos. Camarotes corporativos, mesas e lounges estão esgotados, segundo a JBL eventos, a organizadora dos desfiles. No site Brasil Ticket ainda é possível adquirir opções.

Em coletiva realizada na Rede Gazeta nesta quarta-feira (10), a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Lieges) e a Liga Independente das Escolas de Samba (Lieses) contaram mais detalhes sobre o evento.

Lançamento Carnaval de Vitória 2024

Uma das novidades é a estreia do Desfile das Campeãs, previsto para acontecer no dia 10 de fevereiro (sábado). As três agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial, as duas primeiras do Grupo A e a primeira colocada do Grupo B vão abrilhantar esse desfile, segundo o presidente da Lieses, Sandro Rosa.

Pelo segundo ano consecutivo, a folia continua no domingo (04), com os desfiles das agremiações do Grupo B. “Foi muito importante essa mudança, porque a gente conseguiu atrair o público infantil e idoso, por exemplo. A festa começa às 18h e termina às 23h. Os camarotes vão funcionar, então vai ser uma festa muito grande nos três dias do Carnaval”, explicou Rosa.

INVESTIMENTOS

Segundo Edson Neto, presidente da Lieges, o Carnaval de Vitória 2024 é sinônimo de crescimento a cada ano. “O Carnaval de Vitória é, hoje, o maior evento do Espírito Santo. E esse ano o desfile será o mais disputado da história. A diferença entre a primeira e a última vai ser muito pequena, com chances reais de título para as sete escolas do Grupo Especial”, afirmou.

Para viabilizar os desfiles deste ano, as agremiações capixabas receberam os aportes financeiros em novembro do ano passado.

“Foi muito importante esse recurso chegar antes para as escolas, porque elas tiveram o poder de compra melhor. Acredito que foi o Carnaval que começou mais cedo”, explicou Edson Neto.

De investimentos, o Carnaval de Vitória recebeu da Secretaria de Cultura (Secult) R$ 500 mil e do Banestes R$ 1,5 milhão. A Prefeitura de Vitória investiu R$ 370 mil nas escolas da Capital que desfilarão no Grupo Especial, enquanto a Prefeitura de Vila Velha destinou R$ 300 mil para Mug.