Jay-Z alfineta Grammy por nunca ter premiado Beyoncé com álbum do ano

Jay-Z alfineta Grammy durante premiação Crédito: Reuters / Reuters Cultura

O produtor Jay-Z criticou o Grammy por nunca contemplar a cantora Beyoncé, sua esposa, com o prêmio de álbum do ano. O momento aconteceu durante o seu discurso de agradecimento no palco do evento, que o contemplou com um prêmio pela carreira.

"O maior número de prêmios Grammy vencidos [na história] e nunca levou a categoria de álbum do ano. Como isso funciona?" disse Jay-Z durante a premiação.

Depois do discurso, Jay-Z ainda foi flagrado usando o prêmio, no formato de um gramofone dourado, como copo para beber champanhe.

Beyoncé já venceu o Grammy em 32 categorias ao longo dos anos, mas nunca foi consagrada com o gramofone dourado dedicado a celebrar o melhor álbum do ano. A última derrota no prêmio foi no ano passado, quando o seu mais recente trabalho, "Renaissance", perdeu para "Harry's House", produção de Harry Styles.

A cantora ainda foi indicada na categoria pelos discos "Lemonade", em 2017, e "I Am Sasha Fierce", em 2010.

Jay Z beija Beyonce durante o 66º Grammy Awards Crédito: Reuters/Folhapress