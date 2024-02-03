Yasmin Brunet revela preocupação com imagem fora do BBB 24

Yasmin Brunet revelou ter receio da reação do público ao seu comportamento dentro do BBB 24 durante conversa com Lucas Henrique na sexta-feira (2). "Tô com muito medo lá de fora...Tô com medo de ter perdido muito[s seguidores]... Tô com medo de ter me queimado."

O colega, que entrou como anônimo no reality show, conta que tinha 7 mil seguidores antes de chegar à casa, e que caso saísse com 10 mil já estava no lucro. Ele pergunta, então, quantos seguidores a filha de Luiza Brunet tinha.

"Sei lá, 4 milhões e alguma coisa. Tô com medo de ter decepcionado eles", responde Yasmin, com olhar reflexivo.

Yasmin Brunet revelou receio com reação do público Crédito: Rede Globo

No dia seguinte ao anúncio de sua participação no BBB 24, Yasmin Brunet somava 4,6 milhões de seguidores no Instagram.