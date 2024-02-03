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Televisão

Yasmin Brunet revela preocupação com imagem fora do BBB 24

Sister desabafou em conversa com Lucas Henrique: "Tô com medo de ter me queimado"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 16:54

Yasmin Brunet revelou ter receio da reação do público ao seu comportamento dentro do BBB 24 durante conversa com Lucas Henrique na sexta-feira (2). "Tô com muito medo lá de fora...Tô com medo de ter perdido muito[s seguidores]... Tô com medo de ter me queimado."
O colega, que entrou como anônimo no reality show, conta que tinha 7 mil seguidores antes de chegar à casa, e que caso saísse com 10 mil já estava no lucro. Ele pergunta, então, quantos seguidores a filha de Luiza Brunet tinha.
"Sei lá, 4 milhões e alguma coisa. Tô com medo de ter decepcionado eles", responde Yasmin, com olhar reflexivo.
Rodriguinho apelidou Yasmin Brunet de
Yasmin Brunet revelou receio com reação do público Crédito: Rede Globo
No dia seguinte ao anúncio de sua participação no BBB 24, Yasmin Brunet somava 4,6 milhões de seguidores no Instagram.
Na tarde deste sábado, 3, o número girava em torno de 6,7 milhões. O número, porém, sofreu uma queda nas últimas semanas, quando se envolveu em polêmica com Davi, já que em 20 de janeiro seu perfil havia comemorado o fato de ter atingido 7 milhões de fãs.

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