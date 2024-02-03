Matteus é o novo Anjo do BBB 24; veja quem está no Castigo do Monstro

A Prova do Anjo no BBB 24 aconteceu na tarde deste sábado (3). Matteus foi o vencedor da disputa, que exigia velocidade e agilidade.
Os participantes precisavam encher um recipiente com água usando apenas um copo. O objetivo era que uma bolinha subisse para a superfície para que os brothers conseguissem retirá-la.
Na segunda fase, os competidores precisavam encontrar a segunda bolinha e, na terceira, precisavam pedalar em uma bicicleta com rapidez.
Matteus, que já foi líder, conquistou imunidade e poderá imunizar um colega de confinamento. O escolhido pelo anjo será revelado neste domingo (4).
Matteus colocou Juninho e Pitel no Castigo do Monstro. Dessa forma, a sister perdeu o Vip e está na Xepa.