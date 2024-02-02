BBB 24: Rodriguinho manda Pitel parar de comer doce: "Igual a uma orca"

Rodriguinho não dá folga para as mulheres no BBB 24. Em conversa com Giovanna Pitel no quarto do líder nesta sexta-feira (2), o cantor falou sobre o corpo da sister de maneira que incomodou os internautas.
Em resposta a uma provocação de Pitel, o brother a mandou parar de comer e a comparou a uma baleia: "Só para seu governo, eu vou na academia todos os dias. Para você de comer doce e ficar deitada igual a uma orca".
A sister ficou chateada com o comentário: "Porque você é desproporcional comigo? Quando eu falo do seu cabelo de porco-espinho você não gosta". " "Você fica sentado em cima da sua barriga", respondeu ela.
Rodriguinho já foi cancelado na web por falar do corpo de Yasmin Brunet com Lucas Pizane e Nizam. O brother disse que a modelo "vai sair rolando" se continuasse comendo do mesmo jeito na casa.