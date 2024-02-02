BBB 24: Fernanda é a nova vencedora da Prova do Líder; veja quem foi escolhido para o VIP

Fernanda vence a prova do Líder nesta quinta-feira, 1, em uma final disputada com Wanessa e Bia.. Crédito: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Mais uma Prova do Líder do Big Brother Brasil foi finalizada na noite desta quinta-feira, 1. A líder vencedora, dessa vez, foi Fernanda, que disputou a final com Wanessa Camargo e Bia. Na prova, inicialmente de agilidade, os participantes tiveram de montar cachorros-quentes conforme a regionalidade de cada Estado do País e depois as finalistas tiveram que contar com a sorte.

Os 18 participantes foram divididos em três grupos e Giovanna não participou desta vez. Na divisão, cada brother deveriam montar um cachorro-quente com três ingredientes característicos das receitas de cada Estado - os primeiros de cada grupo a finalizarem passaram para a fase final.

Na segunda e última parte, as três finalistas Fernanda, Wanessa e Bia tiraram por sorteio uma ordem de um a três para a jogada, onde deveriam escolher uma geladeira para abrir. A participante a escolher a geladeira correta venceria a prova. Fernanda foi a primeira e foi certeira na escolha.

Em sua escolha para o VIP, Fernanda pôde contar apenas com seis pulseiras, visto que por ganhar a última Prova de Bate-Volta, Davi teve uma pulseira para o VIP garantida.

Depois de descobrir que a Salsicha Hot Dog Seara é deliciosamente saborosa e cuidadosamente cozida, Fernanda é a nova Líder do #BBB24 🌭👑



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Veja quem foram os escolhidos de Fernanda para o VIP