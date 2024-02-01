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Carolina Dieckmann deixa a Globo após 30 anos: 'Meu primeiro voo sozinha'

A atriz publicou um texto de despedida em seu Instagram e homenageou personagens que viveu na emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 15:40

Carolina Dieckmann deixa a Globo após 30 anos
Carolina Dieckmann deixa a Globo após 30 anos Crédito: Reprodução/@loracarola
Após 30 anos, Carolina Dieckmann não renovou seu contato de exclusividade com a Rede Globo. O anúncio foi feito através de uma declaração à emissora no Instagram da atriz nesta quinta-feira, 1º.
Na publicação, Carolina homenageou personagens por meio de fotos e vídeos, além de exibir seu crachá da emissora. Sem dar nome às personagens, a atriz falou sobre cada uma delas no texto.
"Não é que eu comecei na Globo... Foi a Globo que me começou. Eu não era atriz... Me tornei, ali dentro", escreveu.
O último trabalho de Carolina Dieckmann pela Rede Globo foi na novela Vai na Fé, de 2023, na qual interpretou Lumiar, uma advogada de sucesso. A atriz foi muito elogiada pela personagem.
"Levo comigo as memórias mais preciosas... indizíveis... 11078 dias felizes! Está tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração", disse Carolina no texto.
A carreira da artista na emissora começou em 1993 na minissérie Sex Appeal, em que interpretou Claudinha, uma aspirante a modelo.
A atriz se mudou para os Estados Unidos recentemente, o que tornou seus trabalhos na emissora cada vez mais espaçados.
Carolina ainda pode trabalhar na emissora mesmo sem o acordo fixo. Mas, agora pode aceitar propostas de serviços de streaming. "Levo ainda a certeza que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta para o ninho", concluiu.

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