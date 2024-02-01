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Stênio Garcia faz harmonização facial aos 91 anos e resultado surpreende ator

Capixaba refez a harmonização e compartilhou o resultado. "Felicíssimo", disse o ator em uma rede social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 15:15

Antes e depois da harmonização facial de Stênio Garcia
Antes e depois da harmonização facial de Stênio Garcia Crédito: Divulgação
Stenio Garcia, 91, refez a harmonização e compartilhou o resultado. Em uma rede social, o ator comemorou e contou que está super feliz.
Em um post no Instagram, as profissionais falaram da nova harmonização facial do ator. "Quase um ano depois e olha como ele está bem melhor. Olha que coisa mais linda. E o mais importante: o Stenio ficou muito feliz desde o começo. A harmônica nos primeiros dias pode ficar um pouco inchada", disse a especialista.
Ela continuou e disse: "Mas quem acompanhou o Stenio pelo Instagram dele, viu que ele estava super bonito. Não dá para agradar todo mundo, mas ele está muito feliz", disse a especialista. Em seguida, o ator respondeu: "Felicíssimo".
O ator já tinha feito uma harmonização facial em junho do ano passado. Oito meses após o procedimento, Stenio voltou para refazer a aplicação. O ator realizou procedimentos como aplicação de botox, preenchimento facial, uma estimulação de colágeno a laser e também corrigiu o "bigode chinês".

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