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Capixaba Fernanda Passon faz procedimento de rejuvenescimento íntimo

Influenciadora e cirurgiã-dentista fez o tratamento em sua clínica no Espírito Santo. "Melhora a flacidez e deixa a musculatura vaginal mais forte"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 13:23

Fernanda Passon passa por procedimento de rejuvenescimento íntimo
Fernanda Passon passa por procedimento de rejuvenescimento íntimo Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora Fernanda Passon, ex-rainha da Andaraí, contou nos stories do Instagram que fez a primeira sessão de um procedimento de rejuvenescimento íntimo. Agora, ela detalha por que fez o tratamento, além de dar detalhes do protocolo, que é realizado em um aparelho.
"Estava em uma viagem internacional e ouvi falar muito sobre este tipo de rejuvenescimento íntimo bem simples, não invasivo e indolor, que dá resultado a partir da primeira sessão. No Brasil, só tinha ouvido falar num rejuvenescimento mais invasivo, em que a mulher demorava a se recuperar e sentia dores", conta, detalhando mais sobre o assunto.
"Na volta, fui pesquisar sobre o aparelho e aí conversei com algumas pacientes minhas que já tinham feito. Comprei o aparelho e depois de ver vários pacientes tendo resultado, também quis fazer em mim, para ver como era, até para poder falar para as pacientes e ter minha experiência. Quem não quer rejuvenescer qualquer parte do corpo. A vagina fica bem mais apertada. Estarei quase virgem até o carnaval", brinca a beldade, que é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

COMO FUNCIONA

Fernanda explica como o tratamento funciona. "Faz a retração de pele e melhora a flacidez e deixa a musculatura vaginal mais forte", aconselha, detalhando que é indicado fazer quatro sessões do procedimento.
"Senti apenas um pequeno incômodo no momento. Muitos pacientes não sentem nada, nem isso. Além da parte estética, também melhora várias outras questões ligadas à saúde feminina, como atrofia da musculatura vaginal e escape de urina".
A cirurgiã-dentista diz que não precisa de cuidados especiais após passar pelo aparelho. "Você só não pode ter relação sexual por 24 horas e não tem nenhum pós, nem pré. Você pode sair de lá e malhar, viver sua vida normal, não tem dor, não tem nada, sangramento, dor ou incômodo. Só realmente a relação sexual por 24 horas", aponta.  Veja vídeo de Fernanda explicando o procedimento.

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