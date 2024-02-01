Capixaba Fernanda Passon faz procedimento de rejuvenescimento íntimo

Fernanda Passon passa por procedimento de rejuvenescimento íntimo Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Fernanda Passon, ex-rainha da Andaraí, contou nos stories do Instagram que fez a primeira sessão de um procedimento de rejuvenescimento íntimo. Agora, ela detalha por que fez o tratamento, além de dar detalhes do protocolo, que é realizado em um aparelho.

"Estava em uma viagem internacional e ouvi falar muito sobre este tipo de rejuvenescimento íntimo bem simples, não invasivo e indolor, que dá resultado a partir da primeira sessão. No Brasil, só tinha ouvido falar num rejuvenescimento mais invasivo, em que a mulher demorava a se recuperar e sentia dores", conta, detalhando mais sobre o assunto.

"Na volta, fui pesquisar sobre o aparelho e aí conversei com algumas pacientes minhas que já tinham feito. Comprei o aparelho e depois de ver vários pacientes tendo resultado, também quis fazer em mim, para ver como era, até para poder falar para as pacientes e ter minha experiência. Quem não quer rejuvenescer qualquer parte do corpo. A vagina fica bem mais apertada. Estarei quase virgem até o carnaval", brinca a beldade, que é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

COMO FUNCIONA

Fernanda explica como o tratamento funciona. "Faz a retração de pele e melhora a flacidez e deixa a musculatura vaginal mais forte", aconselha, detalhando que é indicado fazer quatro sessões do procedimento.

"Senti apenas um pequeno incômodo no momento. Muitos pacientes não sentem nada, nem isso. Além da parte estética, também melhora várias outras questões ligadas à saúde feminina, como atrofia da musculatura vaginal e escape de urina".