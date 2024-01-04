Fernanda Passon deixa Andaraí e estreia como musa da Mocidade Independente

Fernanda Passon estreia como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel Crédito: Acervo pessoal

Ex-rainha da Andaraí, a Venenosa de Maruípe, Fernanda Passon confirmou a HZ, na noite desta quarta (3), que estará ausente do Carnaval de Vitória em 2024.

"Não vou desfilar no Espírito Santo neste ano, pois minhas agendas não estavam coincidindo. Sempre tenho que estar no Rio e não estava conseguindo dar um suporta para a escola (Andaraí) do jeito que gosto de dar. Preferi estar exclusiva no Rio, na Mocidade, mas no ano que vem a Deus pertence", afirma, dizendo que recebeu muitos convites para desfilar em agremiações capixabas, mas que preferiu focar apenas no carnaval carioca.

A emoção é imensa. A cirurgiã-dentista desfila pela primeira vez em uma escola do Rio, como musa Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval 2024. Fernanda estará na Marquês de Sapucaí desfilando ao lado de celebridades como Jojo Todynho e Aline Mineiro.

"Acho incrível ter Jojo Todynho na escola. Ela é uma mulher forte e autêntica. Gostei muito quando soube que ela está na Mocidade. Acho que agrega muito", contou.

Fernanda Passon na Andaraí Crédito: Acervo pessoal

SONHO REALIZADO

Fernanda revelou que o seu amor pelo carnaval despontou após assistir a um desfile da Mocidade em 2017 e que não acreditou quando recebeu o convite para desfilar na Marquês de Sapucaí.