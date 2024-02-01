Capixaba Antonio Rafaski se manifesta após acusação de assédio sexual

Antonio Rafaski se pronunciou após ser acusado de abuso sexual por modelo Crédito: Reprodução/Instagram

Após repercussão do caso de assédio sexual exposto nas redes sociais pela modelo Janaina Ana da Silva, o capixaba Antonio Rafaski usou a internet para dar sua versão do caso, em nota voltada à imprensa na noite de terça (31).

No comunicado, o rapaz afirmou ser inocente e lamentou que uma informação falsa, segundo ele, tenha repercutido tanto. Confira a nota na íntegra.

"Nota de esclarecimento - Eu, Antonio Rafaski, em respeito aos meus amigos, familiares, contratantes e seguidores, venho por meio deste, dar a única e real versão de fatos lançados na internet de forma absurdamente leviana.

CONFESSO SIM! Que estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim.

A Sra. Janaina Silva através de suas redes sociais, alega ter sofrido abuso sexual na data de 02/12/2022. Pois bem, estive com ela sim, não só no dia 02, como dia 03, 04, até dia 15/12, quando a levei ao aeroporto para sua viagem ao México. Além disso, ela convidou o 'criminoso.' para ir até sua casa no dia 14/12, localizada em SP. Conforme as fotos datadas demonstram, estivemos juntos, como um casal normal.

A Sra. Janaina alega também que tem provas (mas apenas colocou 2 prints de documentos). Que além de não provar nada, após pesquisa de minha equipe jurídica, não constam em nenhum órgão da Justiça.



OUTROS CASOS

Ainda no comunicado, o ex-BBB detalha, em forma de questionamento, o fato de "várias mulheres já terem o denunciado antes".

"O que sei é que o mesmo "modus operandi" ocorreu em 2021, com uma colega de internet da própria Janaína. Na tentativa de ludibriar a internet e a justiça, foi aberto um inquérito que, aliás, foi arquivado, e a "suposta abusada ainda me deve indenização por danos morais".

Quanto aos ex-amigos aos quais ela se refere, talvez as pessoas optem por abrir mão de uma amizade para não dar um falso testemunho.

Em 2021, optei por não me manifestar, deixando apenas nas mãos da Justiça, mas desta vez, preciso me manifestar. Trata-se de um assunto extremamente sério, onde atitudes levianas assim podem destruir a vida de outra pessoa.

Me perguntam: Por que ela está fazendo isso? Não tenho essa resposta. Ela alega nas publicações que tenho dinheiro, ela precisa aumentar seguidores? Talvez ir para um reality? Não dá para saber o que se passa na cabeça do ser humano.

Estou muito tranquilo e ciente da minha inocência, porém, o que me revolta é que atitudes assim banalizam toda e qualquer violência contra a mulher.

É um retrocesso. Eu, como pai, irmão e filho, fico revoltado em saber o quanto isso descredibiliza a luta tão antiga das mulheres que VERDADEIRAMENTE necessitam de justiça.



Espero ter esclarecido a vocês, ponto a ponto. As providências legais já estão sendo tomadas."

Capixaba Antonio Rafaski se manifesta após acusação de assédio sexual

ENTENDA O CASO

Na última segunda (29), Janaína Ana da Silva publicou, no feed de seu perfil no Instagram, um relato do suposto episódio em que, de acordo com ela, o influenciador teria cometido o crime.

De acordo com Janaína, ela conheceu Antonio por meio de uma "ex-amiga", na casa de um outro colega, em 2 de dezembro de 2022. Eles teriam ficado no mesmo dia e em seguida, ele teria levado a modelo para o quarto, tentando uma relação sexual, que, segundo ela, não foi consentida, e que, inclusive, ela teria sinalizado isso a ele. Neste momento, Antonio teria mudado de comportamento, ficando agressivo e arrancando a sua roupa.

Após o ocorrido, Janaína disse que passou a "fugir" do influencer, que ficava lhe mandando mensagens bíblicas, com "medo" da acusação que ela viria a fazer contra ele. Janaína viajou a trabalho para o México, e Antonio continuou atrás dela, inclusive, por intermédio da tal "ex-amiga".

A modelo ainda alega que, ao perceber que ela estava disposta a denunciá-lo, ele passou a ameaçá-la. Na rede social, Janaína pediu uma medida protetiva contra o capixaba e afirma que mesmo com as denúncias feitas, a justiça não lhe protegeu e ela tem medo de voltar ao Brasil.