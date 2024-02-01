BBB 24: 'Calma, calabreso', entenda o que é a expressão usada por Davi

O clima não está tranquilo e nem favorável no BBB 24. A madrugada desta quinta-feira (1º) teve outra briga, e não foi com Alane e Fernanda.
"Vocês quase chegaram às vias de fato". Foi desta forma que Isabelle, 31, descreveu confusão entre Davi, 21, Lucas Henrique, 29, e MC Bin Laden, 30.
A discussão começou quando Davi ouviu seu nome numa conversa entre Lucas, Wanessa Camargo, 41, e Yasmin Brunet, 35, pouco antes da festa desta quarta-feira (31). Incomodado, ele procurou Lucas Capoeira para saber o qual era o assunto.
O trio falava sobre quem colocaria no Vip caso conquistasse a liderança e lamentava o fato de Davi ter conquistado a pulseira de privilégios na última prova bate-volta. Mas, o capoeirista evitou revelar o conteúdo da conversa para o interrogador.
Lucas levou essa informação para Bin durante a festa. "Não abaixa para ele não. Ele fica chamando os outros de cantinho assim. Por que ele não fala na frente de todo mundo? Devia ter chamado Wanessa e Yasmin", sugeriu o MC.
Logo depois o capoeirista foi ao banheiro. Davi foi atrás. Ambos se acusaram de manipulação, jogo sujo e outras palavras de baixo calão. O funkeiro e Rodriguinho foram até o local para se solidarizar ao capoeirista. MC Bin Laden entrou na discussão com dedo em riste.
O que é 'calabreso'
Davi o enfrentou o grupo que o cercava. Entre xingamentos de toda sorte, o baiano disse "calma, calabreso", quando percebeu que a discussão poderia gerar uma agressão física. Seus adversários, bem como a maioria do elenco, entenderam a palavra como uma ofensa gordofóbica.
A interpretação fez sisters e brothers, que nem falavam com Davi, irem na frente dele para o repreender. "Mas o que significa o termo, calabreso?" questionou Leidy. "É uma resenha que a gente usa lá em Salvador", respondeu Davi.
Insatisfeitos com a afirmação do jovem, Yasmin, Wanessa, Raquele, Giovanna Lima e Leidy retrucaram, "é muito fácil dizer que não sabe o significado ou que não lembra."
Na web, o público informou que a expressão se refere a alguém bravo. O jornalista Gabriel Vaquer também explicou a origem do termo é um "bordão do ator de pegadinha Toninho Tornado, estrela do programa do João Kleber".
Em outro cômodo da casa, MC Bin Laden falou para os camarotes e Lucas que Davi era "moleque e folgado". Também afirmou que não bateria no brother lá dentro, mas "lá fora eu amasso ele [Davi]", disse.
Essa não foi a primeira que Davi foi ameaçado dentro do BBB.