BBB 24: 'Calma, calabreso', entenda o que é a expressão usada por Davi

Davi enfrenta intimidação de adversários Crédito: Reprodução/Globoplay

O clima não está tranquilo e nem favorável no BBB 24. A madrugada desta quinta-feira (1º) teve outra briga, e não foi com Alane e Fernanda.

"Vocês quase chegaram às vias de fato". Foi desta forma que Isabelle, 31, descreveu confusão entre Davi, 21, Lucas Henrique, 29, e MC Bin Laden, 30.

A discussão começou quando Davi ouviu seu nome numa conversa entre Lucas, Wanessa Camargo, 41, e Yasmin Brunet, 35, pouco antes da festa desta quarta-feira (31). Incomodado, ele procurou Lucas Capoeira para saber o qual era o assunto.

Davi enfrenta intimidação de adversários Crédito: Reprodução/Globoplay

O trio falava sobre quem colocaria no Vip caso conquistasse a liderança e lamentava o fato de Davi ter conquistado a pulseira de privilégios na última prova bate-volta. Mas, o capoeirista evitou revelar o conteúdo da conversa para o interrogador.

Lucas levou essa informação para Bin durante a festa. "Não abaixa para ele não. Ele fica chamando os outros de cantinho assim. Por que ele não fala na frente de todo mundo? Devia ter chamado Wanessa e Yasmin", sugeriu o MC.

Logo depois o capoeirista foi ao banheiro. Davi foi atrás. Ambos se acusaram de manipulação, jogo sujo e outras palavras de baixo calão. O funkeiro e Rodriguinho foram até o local para se solidarizar ao capoeirista. MC Bin Laden entrou na discussão com dedo em riste.

O que é 'calabreso'

Davi o enfrentou o grupo que o cercava. Entre xingamentos de toda sorte, o baiano disse "calma, calabreso", quando percebeu que a discussão poderia gerar uma agressão física. Seus adversários, bem como a maioria do elenco, entenderam a palavra como uma ofensa gordofóbica.

Lucas Capoeira ia explicar da onde surgiu a palavra ‘Calabreso’ e o Bin Laden cortou ele afirmando que era gordofobia #BBB24 pic.twitter.com/6ZxMZ8agla — Africanize (@africanize_) February 1, 2024

Para quem não sabe: calabreso é uma pessoa nervosa. É um bordão do ator de pegadinha Toninho Tornado, estrela do programa do João Kleber. Toda vez que alguém fica irritado, ele fala "calma, calabreso!" #BBB24 #RedeBBB — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) February 1, 2024

A casa toda intimando o Davi pra explicar a palavra CALABRESO, olha o que você fez TONINHO TORNADO! #BBB24 pic.twitter.com/27lGXsjACr — GuigoAkirah ? (@guigoakirah) February 1, 2024

O impressionante é que o Davi não sabe o significado de ‘Calabreso’ da mesma forma que o Gil do Vigor não sabia o significado de ‘Basculho’ KKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/y5IJiBtcNR — Africanize (@africanize_) February 1, 2024

A interpretação fez sisters e brothers, que nem falavam com Davi, irem na frente dele para o repreender. "Mas o que significa o termo, calabreso?" questionou Leidy. "É uma resenha que a gente usa lá em Salvador", respondeu Davi.

Insatisfeitos com a afirmação do jovem, Yasmin, Wanessa, Raquele, Giovanna Lima e Leidy retrucaram, "é muito fácil dizer que não sabe o significado ou que não lembra."

Na web, o público informou que a expressão se refere a alguém bravo. O jornalista Gabriel Vaquer também explicou a origem do termo é um "bordão do ator de pegadinha Toninho Tornado, estrela do programa do João Kleber".

Em outro cômodo da casa, MC Bin Laden falou para os camarotes e Lucas que Davi era "moleque e folgado". Também afirmou que não bateria no brother lá dentro, mas "lá fora eu amasso ele [Davi]", disse.