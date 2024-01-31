Ex-BBB Fani Pacheco se endividou para se formar em medicina Crédito: Reprodução/Instagram/@fanipacheco

Fani Pacheco, 41, fez dívidas altíssimas para financiar uma faculdade privada de medicina

A ex-BBB fez prestações altas e vendeu o carro para pagar o curso. "Me formo médica no meio do ano. Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (documento que autoriza médicos a trabalharem) e trabalhar para pagar dívidas por anos com prestações altíssimas".