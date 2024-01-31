Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB Fani Pacheco se endividou para se formar em medicina

Ex-BBB fez prestações altas e vendeu o carro para pagar o curso. "Me formo médica no meio do ano", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 13:56

Ex-BBB Fani Pacheco se endividou para se formar em medicina
Ex-BBB Fani Pacheco se endividou para se formar em medicina Crédito: Reprodução/Instagram/@fanipacheco
Fani Pacheco, 41, fez dívidas altíssimas para financiar uma faculdade privada de medicina
A ex-BBB fez prestações altas e vendeu o carro para pagar o curso. "Me formo médica no meio do ano. Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (documento que autoriza médicos a trabalharem) e trabalhar para pagar dívidas por anos com prestações altíssimas".
Ela disse que a faculdade é muito cara. "Sem contar tudo que passei na adaptação pré e pós-pandemia por ser neurodiversa. A faculdade é muito cara, mas escolhi a melhor faculdade de Medicina particular do Brasil, segundo o MEC. Realizar meu sonho de ser médica psiquiatra e poder trabalhar com meu dom e ajudar as pessoas não tem preço. Faria tudo de novo".

Veja Também

Margareth Menezes avisou a Lula que pretende fazer mais shows neste ano

Letticia Munniz diz que não usa gordofobia para ganhar dinheiro

Zé Neto, da dupla com Cristiano, presenteia mulher com carro de R$ 750 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados