Ex-BBB Fani Pacheco se endividou para se formar em medicina

Fani Pacheco, 41, fez dívidas altíssimas para financiar uma faculdade privada de medicina
A ex-BBB fez prestações altas e vendeu o carro para pagar o curso. "Me formo médica no meio do ano. Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (documento que autoriza médicos a trabalharem) e trabalhar para pagar dívidas por anos com prestações altíssimas".
Ela disse que a faculdade é muito cara. "Sem contar tudo que passei na adaptação pré e pós-pandemia por ser neurodiversa. A faculdade é muito cara, mas escolhi a melhor faculdade de Medicina particular do Brasil, segundo o MEC. Realizar meu sonho de ser médica psiquiatra e poder trabalhar com meu dom e ajudar as pessoas não tem preço. Faria tudo de novo".