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Cultura

Margareth Menezes avisou a Lula que pretende fazer mais shows neste ano

Cantora, que se apresentou no Festival de Verão, tirou férias do MinC para se dedicar às apresentações de Carnaval
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 13:47

A cantora Margareth Menezes da Purificação é a nova ministra da Cultura
A cantora Margareth Menezes Crédito: Antonio/Ag. Brasil
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que pretende fazer mais shows neste ano e que o presidente Lula teria sido avisado de seu desejo. A cantora, que se apresentou no Festival de Verão, tirou férias para se dedicar às apresentações do Carnaval.
"Não é a primeira vez que temos um ministro da Cultura que é artista. Tivemos o Gilberto Gil por seis anos. Estou seguindo pelo mesmo caminho, afinal de contas, não dá para viver sem música, não é saudável para mim e minha carreira artística", afirmou a ministra, em entrevista ao UOL.
"Então, a gente vai procurando como fazer isso, mas esse ano eu quero cumprir um pouco mais de agenda. O presidente Lula sabe disso. Preciso ter equilíbrio".
No festival, ela dividiu o palco com Daniela Mercury e com o Ile Aiyê, bloco afro que completa 50 anos em 2024. "Homenagem muito merecida por tudo que o Ile construiu, juntamente com a Daniela que também tem ligação com os blocos afro. Momento para festejar, curtir e agradecer ao Ile."
Nos bastidores do evento, ela falou que o governo estuda criar um projeto para democratizar o acesso ao cinema. "É uma ação importante porque, no mapeamento que temos, muitas cidades não têm cinema. Nós queremos chegar lá. Vamos ter cinemas para várias cidades. Estamos fazendo o projeto."

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