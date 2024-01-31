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Zé Neto, da dupla com Cristiano, presenteia mulher com carro de R$ 750 mil

Cantor deu presente de aniversário antecipado para Natália Toscano nesta terça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 13:44

Zé Neto e Natália Toscano
Zé Neto e Natália Toscano Crédito: Instagram/ @zenetoecristiano
O cantor Zé Neto surpreendeu seguidores nesta terça-feira, 30, ao compartilhar o presente que deu para mulher. Natália Toscano ganhou do marido um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 750 mil. O músico, que faz dupla sertaneja com Cristiano, deu uma Land Rover Discovery 2024 como um presente de aniversário adiantado para a parceira. Natália fará 33 anos no dia 7 de março.
Zé Neto antecipou a comemoração e, nas redes sociais, publicou a reação da mulher com o presente luxuoso. "Ela merece e é para ver se ela me deixa pescar amanhã", brincou.
"Quem tem uma mulher igual à minha, [ela] não merece menos que isso. Para vocês que são maridos, que as suas esposas não mereçam menos que isso. Estou falando no sentido figurado, que nem sempre [todo mundo] tem dinheiro para comprar. Mas dê o melhor para ela", disse nos stories do Instagram.
Natália disse no vídeo: "meu amor sempre me surpreendendo, realmente não esperava! Sonhamos juntos sempre e essa é uma conquista nossa. Obrigada por realizar mais esse sonho, por tudo que fez e faz pela nossa família! Te amo".

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