BBB 24: Quem é Toninho Tornado, dono do bordão 'Calma, calabreso'

O humorista Toninho Tornado Crédito: Reprodução

Se você gosta de redes sociais e de humor, certamente já pode ter esbarrado em algum vídeo do comediante Toninho Tornado. O humorista é conhecido por fazer pegadinhas e por chamar outras pessoas por apelidos em que troca a última letra "A" pela letra "O".

Ludmillo, tilápio, girafo, axilo, cenouro, sardinho, bactério e calabreso são alguns dos bordões utilizados por ele e que fazem sucesso até mesmo entre famosos.

E na briga entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24 (Globo), o termo "calma, calabreso" foi utilizado pelo vendedor para se referir ao funkeiro, que disse que a expressão seria gordofobia.

Porém, pelas redes sociais, pessoas têm recuperado vídeos em que Bin aparece falando alguns dos apelidos de Tornado, inclusive "calabreso", o que desmente que ele desconheceria a brincadeira.

Na web, Tornado tem mais de três milhões de seguidores. Ele já foi ator de pegadinhas do programa de João Klebber, mas não renovou seu contrato e preferiu fazer seu próprio conteúdo na internet.

Tornado também faz shows de stand-up comedy pelo Brasil e fora dele. Mais recentemente, esteve no Japão para algumas apresentações.

CALMA CALABRESO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DAVI EU TE AMO#BBB24 pic.twitter.com/fhfKlVk8YX — Vini ? (@viini28) February 1, 2024

Só falei isso: CALMA AÍ CALABRESO. CALMA AÍ CALABRESO. Calabreso, o que é calabreso? Calabresa só com “o”. KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Vz7ClGCOeE — Davi Brito ? (@davibritof) February 1, 2024

Essa treta de Bin e Davi é só por conta de calma calabreso, um meme gente, o povo que tá levantando a teg gordofobico tá passando uma vergonha ?? pic.twitter.com/y5fu9GTIAY — Amyltonalvesoff (@AmyltonPereir) February 1, 2024