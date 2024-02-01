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BBB 24: Quem é Toninho Tornado, dono do bordão 'Calma, calabreso'

Expressão foi usada por Davi em discussão com MC Bin Laden
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 10:25

O humorista Toninho Tornado
O humorista Toninho Tornado Crédito: Reprodução
Se você gosta de redes sociais e de humor, certamente já pode ter esbarrado em algum vídeo do comediante Toninho Tornado. O humorista é conhecido por fazer pegadinhas e por chamar outras pessoas por apelidos em que troca a última letra "A" pela letra "O".
Ludmillo, tilápio, girafo, axilo, cenouro, sardinho, bactério e calabreso são alguns dos bordões utilizados por ele e que fazem sucesso até mesmo entre famosos.
E na briga entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24 (Globo), o termo "calma, calabreso" foi utilizado pelo vendedor para se referir ao funkeiro, que disse que a expressão seria gordofobia.
Porém, pelas redes sociais, pessoas têm recuperado vídeos em que Bin aparece falando alguns dos apelidos de Tornado, inclusive "calabreso", o que desmente que ele desconheceria a brincadeira.
Na web, Tornado tem mais de três milhões de seguidores. Ele já foi ator de pegadinhas do programa de João Klebber, mas não renovou seu contrato e preferiu fazer seu próprio conteúdo na internet.
Tornado também faz shows de stand-up comedy pelo Brasil e fora dele. Mais recentemente, esteve no Japão para algumas apresentações.

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