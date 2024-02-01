BBB 24: Quem é Toninho Tornado, dono do bordão 'Calma, calabreso'

Se você gosta de redes sociais e de humor, certamente já pode ter esbarrado em algum vídeo do comediante Toninho Tornado. O humorista é conhecido por fazer pegadinhas e por chamar outras pessoas por apelidos em que troca a última letra "A" pela letra "O".
Ludmillo, tilápio, girafo, axilo, cenouro, sardinho, bactério e calabreso são alguns dos bordões utilizados por ele e que fazem sucesso até mesmo entre famosos.
E na briga entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24 (Globo), o termo "calma, calabreso" foi utilizado pelo vendedor para se referir ao funkeiro, que disse que a expressão seria gordofobia.
Porém, pelas redes sociais, pessoas têm recuperado vídeos em que Bin aparece falando alguns dos apelidos de Tornado, inclusive "calabreso", o que desmente que ele desconheceria a brincadeira.
Na web, Tornado tem mais de três milhões de seguidores. Ele já foi ator de pegadinhas do programa de João Klebber, mas não renovou seu contrato e preferiu fazer seu próprio conteúdo na internet.
Tornado também faz shows de stand-up comedy pelo Brasil e fora dele. Mais recentemente, esteve no Japão para algumas apresentações.