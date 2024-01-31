Capixaba Antonio Rafaski é acusado de abuso sexual por modelo

Modelo Janaina Ana da Silva acusou o capixaba Antonio Rafaski de abuso sexual Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo catarinense Janaína Ana da Silva, de 28 anos, usou as redes sociais na segunda (29) para denunciar o ex-BBB capixaba Antonio Rafaski de abuso sexual.

Em relato no Instagram, ela detalhou as supostas investidas do rapaz, como também apontou o momento em que supostamente teria sido violentada. Ela relata que o caso teria acontecido em 2 de dezembro de 2022, em São Paulo, após assistir a um jogo do Brasil pela Copa do Mundo.

Conforme publicado pelo jornal Extra, Janaina e uma amiga foram até a casa de Giuliano Marchi, amigo de Antonio. No local, o capixaba supostamente levou Janaína para o quarto e tentou fazer sexo à força com a modelo.

"Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada. Que não queria, e não iria ter relação sexual com ele. E foi aí que comecei a ver a mudança nas expressões dele. Antonio começou a puxar minha roupa com força para que eu tirasse. Eu sempre falava que não queria, e ele continuava. Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha para que eu tirasse. Super grosso e estúpido", relatou Ana da Silva.

"Com medo, eu o chamava de louco e pedia para ele parar, querendo me levantar da cama. Ele dava risada, me pedia desculpas, falava para eu relaxar e que eu nunca iria conhecer alguém como ele. Que ele era muito intenso, único e continuava rindo", completou. Veja o relato completo no post abaixo.

No post, a modelo catarinense descreve que Antonio Rafaski tentou penetrá-la à força. "Até que ele veio fazer carinho no meu cabelo, no meu rosto e do nada enfia dois dedos na minha boca com toda a força, quase me fez vomitar deitada. Eu queria levantar novamente, e ele me prendia com o peso do corpo, com as pernas, e dizia que estava tudo bem, que o desculpara, e continuava dando risada... Era como se aquela situação de medo, desse prazer a ele. Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou. Quando consegui sair debaixo dele, levantei, fui colocando minha roupa e saí do quarto rápido, na esperança de ver o Giuliano e a Carolina na sala, mas já não estavam ali. Antônio queria me obrigar a ficar, mas consegui ir embora", apontou.

Segundo o jornal Extra, Janaina registrou boletim de ocorrência no dia 12 de janeiro deste ano na Delegacia de Proteção à criança, adolescente, mulher e idoso em Santa Catarina. O caso foi registrado como estupro consumado.

Em seu post nas redes, a modelo afirmou que também fez uma denúncia no Ministério Público de São Paulo. "Não denunciei antes, pois precisava de tempo para entender o que havia acontecido com ajuda psicológica e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém. Preciso de uma medida protetiva. Já fiz uma denúncia penal no ministério público de São Paulo. E também outra denúncia na delegacia da minha cidade natal. Não obtive nenhuma resposta. Tenho medo de estar no Brasil. Entrei para as estatísticas, nada aconteceu. Deram baixa na minha denúncia, não deram procedência. No Brasil, quem tem dinheiro sempre leva vantagem nesses casos".

HZ entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo para saber mais informações sobre o caso. Por meio de nota, o órgão respondeu que foi instaurado um inquérito policial sobre o caso no último dia 22. Ainda no comunicado, a editoria foi aconselhada a entrar em contato com a Polícia de São Paulo para obter mais informações.

ANTONIO RAFASKI NEGA SUPOSTO ABUSO SEXUAL

A equipe de HZ também entrou em contato com Janaína Ana da Silva e Antonio Rafaski, mas não obteve resposta dos dois lados. Em entrevista ao portal Glow, o capixaba nega as acusações feitas por Janaína e diz ter provas de que é inocente.

"Denuncia infundada, tenho todas as provas. A situação é totalmente inversa, vou esclarecer. Muito cuidado com esses posts com conteúdo que atinge a moral e causam danos muitas vezes irreparáveis. O bom jornalismo escuta os dois lados, assim como a justiça onde sem dúvida vou recorrer após essa grave acusação. Responsabilidade acima de tudo antes de postar algo com um tema tão sério".