Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz"; veja vídeo

Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz" Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora de funk Ludmilla comprou uma igreja evangélica, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e surpreendeu a pastora Adriana Pereira com a novidade. A aquisição foi compartilhada no Instagram da esposa da cantora, Brunna Gonçalves.

Na publicação, Brunna escreveu que "Lud" já havia equipado a igreja com som de alta tecnologia e o próximo passo foi comprar a sede do templo, que funcionava em imóvel alugado.

"Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar e esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus", disse em parte da publicação.

Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz" Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus", escreveu Ludmilla.