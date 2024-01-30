Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz"; veja vídeo

A cantora de funk Ludmilla comprou uma igreja evangélica, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e surpreendeu a pastora Adriana Pereira com a novidade. A aquisição foi compartilhada no Instagram da esposa da cantora, Brunna Gonçalves.
Na publicação, Brunna escreveu que "Lud" já havia equipado a igreja com som de alta tecnologia e o próximo passo foi comprar a sede do templo, que funcionava em imóvel alugado.
"Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar e esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus", disse em parte da publicação.
"Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus", escreveu Ludmilla.
A pastora Adriana agradeceu a cantora durante uma live nas redes sociais após o culto e contou que a família de Ludmilla estava presente no momento da surpresa. Veja vídeo da reação da religiosa ao saber da aquisição.