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Rio de Janeiro

Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz"; veja vídeo

Cantora já havia equipado a igreja e o próximo passo foi comprar a sede do templo, que funcionava em imóvel alugado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 18:19

Ludmilla compra igreja evangélica e comemora:
Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz" Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora de funk Ludmilla comprou uma igreja evangélica, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e surpreendeu a pastora Adriana Pereira com a novidade. A aquisição foi compartilhada no Instagram da esposa da cantora, Brunna Gonçalves.
Na publicação, Brunna escreveu que "Lud" já havia equipado a igreja com som de alta tecnologia e o próximo passo foi comprar a sede do templo, que funcionava em imóvel alugado.
"Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar e esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus", disse em parte da publicação.
Ludmilla compra igreja evangélica e comemora:
Ludmilla compra igreja evangélica e comemora: "Tão feliz" Crédito: Reprodução/Instagram
"Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus", escreveu Ludmilla.
A pastora Adriana agradeceu a cantora durante uma live nas redes sociais após o culto e contou que a família de Ludmilla estava presente no momento da surpresa. Veja vídeo da reação da religiosa ao saber da aquisição.

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