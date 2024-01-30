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Após rumores de affair com Humberto Carrão, Grazi reage nas redes

"Se organizar direitinho, dá para cada um cuidar da sua vida",  publicou a atriz  em seu stories do Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 14:30

Grazi Massafera e Humberto Carrão vivem papeis de destaque em remakes neste 2024
Grazi Massafera e Humberto Carrão vivem papeis de destaque em remakes neste 2024 Crédito: Reprodução/Globo
Grazi Massafera não quer ninguém cuidando de sua vida. A atriz publicou uma indireta em seu stories do Instagram nesta segunda, 29, com os dizeres: "Se organizar direitinho, dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobre tempo para hidratar o cabelo". A postagem poderia ter um tom casual, se não fossem os rumores de que ela estaria vivendo um romance com Humberto Carrão, que ganharam as redes sociais no mesmo dia.
Os rumores de que os atores estariam vivendo um "romance sem compromisso" tomaram conta da web. Muitos seguidores rasgaram elogios à beleza dos dois, se dividindo entre quem teria mais "sorte". Por isso, internautas associaram a postagem de Grazi a uma "resposta", botando um ponto final no assunto.
Grazi e Humberto vivem papeis de destaque em remakes neste 2024. Ela se prepara para viver a protagonista Dona Beja na HBO Max. Já o ator está vivendo o José Inocêncio na primeira fase da novela Renascer, atualmente no ar no horário nobre da Rede Globo.

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