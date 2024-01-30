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Grávida, Fê Paes Leme desabafa sobre críticas ao seu corpo

No Instagram, a apresentadora repercutiu um trecho de sua entrevista com Thaila Ayala que foi ao ar ontem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 11:11

A atriz Fernanda Paes Leme em maio de 2022
A atriz Fernanda Paes Leme  Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Fernanda Paes Leme, 40, que está grávida de sua primeira filha, desabafou sobre as críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo.
No Instagram, a apresentadora repercutiu um trecho de sua entrevista com Thaila Ayala que foi ao ar ontem.
No vídeo, publicado no perfil da emissora, as duas relembram uma história divertida, porém, nos comentários, a atriz recebeu muitas críticas. "Meu Deus, como envelheceu", disse uma; "Caramba, o tempo passa para todo mundo", ironizou outro. "Precisa se cuidar mais", comentou outra.
Fernanda rebateu os comentários sobre o seu corpo. "É muito doido, né? Isso é um programa de papo, você fala coisas sérias, coisas leves, coisas divertidas, coisas nada a ver, você aprofunda, a gente fala muito de maternidade. E um dos recortes é essa historinha divertida, e tem muitas críticas, principalmente de mulheres. Muita gente criticando o meu corpo. E outras vêm falar 'ela está grávida', justificando, sei lá, que eu estou mais inchada ou acima do meu peso. Enfim, eu fiquei bem assustada".
Ela ainda comentou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. "Mesmo estando acima do peso, eu ainda estou bem padrão. Fiquei imaginando quantas pessoas sofrem essa pressão estética. Essas pessoas falando sobre os nossos corpos, nossas relações... É muito doido, muito doido. Muitas mensagens ali que, realmente, você pensa 'existe mesmo gente assim?' Aquilo é louco".

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