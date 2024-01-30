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Filha de jornalista Pedro Andrade nasce via barriga solidária

Ex-Globo News e seu companheiro, Benjamin Parker Thigpen, compartilharam registros da bebê nesta segunda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 08:18

Jornalista Pedro Andrade e sua filha Isabel
Jornalista Pedro Andrade e sua filha Isabel Crédito: Instagram/ @pedroandradetv
O jornalista Pedro Andrade anunciou nesta segunda-feira, 29, o nascimento de sua primeira filha com o hair stylist Benjamin Parker Thigpen. Isabel nasceu por meio de uma barriga solidária, nos Estados Unidos.
No Instagram, o comunicador revelou que a bebê nasceu no dia 26 de janeiro, no Havaí, e agradeceu a Whitney Caskey, mulher que gerou a criança. "Eu sempre quis ser pai. Na sexta-feira passada, meu companheiro - Benjamin e eu tivemos o privilégio de realizar esse sonho", iniciou.
"Nossa filha, Isabel, nasceu no Havaí e, em menos de três dias, transformou tudo aquilo que eu achava que entendia sobre amor. Nada disso teria sido possível sem minha barriga solidária, Whitney Caskey - a mulher mais generosa, digna, forte, segura e inspirada que já conheci", escreveu. "Ela, com o suporte de uma família invejável, são a prova de que os maiores presentes na vida não vem em forma material, mas sim emocional", concluiu.

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