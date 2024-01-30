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Rafinha Bastos provoca Wanessa Camargo 13 anos após perder processo

Comediante colocou foto de Zilu em seu 'template' e postou vídeo que intercala Wanessa com imagens de demônio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 08:02

Rafinha Bastos provoca Wanessa Camargo
Rafinha Bastos provoca Wanessa Camargo Crédito: Fotomontagem
Rafinha Bastos parece não ter medo de ser processado novamente por Wanessa Camargo. O humorista usou suas redes sociais nesta segunda-feira (29) para fazer uma provocação à cantora, que está sendo cancelada no BBB 24. Na postagem, Rafinha ironizou a situação, fingindo defender e elogiar Wanessa.
"O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan, o Brasil tá contigo!", escreveu Rafinha.
Em seguida, o comediante postou um vídeo de uma propaganda antiga em que Wanessa aparece anunciando uma boneca com seu licenciamento. O comercial, porém, é intercalado com imagens de um demônio e do próprio Rafinha Bastos.
Ele também alterou seu "template" do Twitter, colocando uma foto de Zilu Godói, mãe da cantora.
Rafinha Bastos provoca Wanessa com foto de Zilu
Rafinha Bastos provoca Wanessa com foto de Zilu Crédito: Reprodução/Twitter

HISTÓRICO

Em 2011, no programa CQC (Band), Rafinha Bastos falou que "comeria ela e o bebê" se referindo a Wanessa, que estava grávida de seu primeiro filho. Na ocasião, o ex-marido da cantora, Marcus Buaiz, processou Rafinha e ganhou. O humorista foi condenado a pagar R$ 150 mil de indenização por danos morais a Wanessa.

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