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Quem é o marido de Deborah Secco, com quem a atriz mantém um relacionamento aberto?

Juntos desde 2015, os dois são pais de Maria Flor, de oito anos de idade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:19

Hugo Moura, marido de Deborah Secco
Hugo Moura, marido de Deborah Secco Crédito: Reprodução | Instagram @hugomourag
Deborah Secco, de 44 anos, participou do podcast DiazOn na semana passada, ocasião em que explicou os detalhes por trás de seu relacionamento aberto com o seu marido, Hugo Moura.
Hugo e Deborah são casados há nove anos e são pais de Maria Flor, de oito anos de idade. Durante a entrevista, a atriz também entrou em detalhes sobre a falta de exposição de momentos com o companheiro. "O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele", declarou.
Formado em engenharia civil, Hugo Moura tem 33 anos e ficou conhecido após se casar com a atriz do remake de Elas por Elas, em 2015, e por participações nas novelas Malhação - Toda Forma de Amar, onde interpretou Daniel, professor de muay thai e amigo de Madureira, interpretado por Henri Castelli, e Segundo Sol, onde deu vida a Robinho, garoto de programa da casa de Laureta, interpretada por Adriana Esteves. Sua estreia como ator aconteceu em 2017, na websérie O Quarto Ao Lado. Na produção, Moura interpretou o vilão da trama.
Atualmente, o marido de Deborah Secco não trabalha como ator, e sim como fotógrafo e diretor de cinema, motivo pelo qual a atriz não expõe o marido em suas redes sociais frequentemente.
Ela deu detalhes sobre o relacionamento, explicando que os dois não mentem um para o outro e que, caso se interessem por uma pessoa, podem se relacionar e, posteriormente, contar para o outro.
Ainda na entrevista, Deborah disse: "A gente tem que ser honesto e e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso".
Sobre as críticas que já recebeu, ela comentou: "Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina ela é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer. Eu acho difícil mesmo homens monogâmicos a longo prazo, acho difícil pessoas monogâmicas a longo prazo. Acho quase impossível".
"O homem é criado para não ser monogâmico. A sociedade criou o homem para ser garanhão. Talvez eles até queiram ser [monogâmicos], mas eles foram criados para não ser. Eu não vou mais ser corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha família, eu não posso mentir para esse cara", concluiu.

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