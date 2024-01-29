Anitta afirma que vive romance em segredo

Carnaval é época de muita festa, brilho e envolvimentos. Segundo Anitta, a comemoração é a maior desordem organizada do Brasil. A cantora roda o país com a turnê Ensaios da Anitta, mas afirmou que, neste ano, está envolvida em um romance.
"Estou sim vivendo o meu rolê, que é só meu e ninguém descobriu. Está maravilhoso. Que continuem sem descobrir", disse em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.
Anitta ainda disse que sempre expôs a vida pessoal, mas que agora prefere viver algo no sigilo. "Aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo."
Na última quinta-feira (25), a cantora se apresentou em São Paulo, no Memorial da América Latina, e usou um look que homenageava a escola de samba Gaviões da Fiel. Já neste domingo (28), esteve em Vitória para o "Ensaios da Anitta" e homenageou a Viradouro. Ela conversou com HZ.
Em entrevista à Folha de S.Paulo, a artista falou não se importar mais em fazer sucesso, já que atingiu tudo o que quis na vida.
"Não estou fazendo o álbum pensando 'essa música vai bombar em tal lugar'. Quem amar amou, quem não amar espera o próximo. Não podemos se preocupar só em fazer dinheiro e ficar famosa. Todo mundo está adoecendo por isso."