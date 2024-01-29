Cantora Anitta afirma que vive romance em segredo Crédito: Reprodução/Instagram

Carnaval é época de muita festa, brilho e envolvimentos. Segundo Anitta, a comemoração é a maior desordem organizada do Brasil. A cantora roda o país com a turnê Ensaios da Anitta, mas afirmou que, neste ano, está envolvida em um romance.

"Estou sim vivendo o meu rolê, que é só meu e ninguém descobriu. Está maravilhoso. Que continuem sem descobrir", disse em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Anitta ainda disse que sempre expôs a vida pessoal, mas que agora prefere viver algo no sigilo. "Aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo."

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a artista falou não se importar mais em fazer sucesso, já que atingiu tudo o que quis na vida.