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Anitta sobre apresentação em Vitória: "Shows no ES sempre são maravilhosos"

Cantora apresentou seu badalado Ensaios da Anitta no Álvares Cabral neste domingo (28). Em conversa com HZ, diva pop também falou da relação com o Estado e ganhou um presente especial da Rede Gazeta
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 21:36

Em Vitória, Anitta se apresentou com figurino homenageando o desfile campeão da Unidos do Viradouro de 2022
Em Vitória, Anitta se apresentou com figurino homenageando o desfile campeão da Unidos do Viradouro de 2022 Crédito: Marcella Scaramella
A poderosa, também pode chamar de "Girl From Ipanema", virou "Girl From ES" por um dia. Embalada pela empolgação de cerca de 10 mil "Anitters" (como carinhosamente são chamados seus fãs mais ardorosos) que lotaram o Álvares Cabral (Vitória), neste domingo (28), Anitta brilhou com o badalado Ensaios de Carnaval. Nem a chuva que insistiu em cair durante boa parte da apresentação desanimou a multidão. 
Luxuosamente vestida de pierrot estilizado, com pedrarias nas cores amarelo, vermelho, preto e branco, a cantora conversou com HZ antes de subir ao palco. E, claro, perguntamos sobre sua relação com a folia do ES e com os fãs capixabas.
"Faz muitos anos que venho ao Espírito Santo e sempre são shows maravilhosos, desde o início, quando tinha somente duas 'musiquinhas', e vinha com a Furacão 2000. É sempre legal e só vai crescendo. Fiz o Ensaios da Anitta aqui na última vez (em apresentação em 2022, em Guarapari). Está bem legal", elogiou.  
Em cada Ensaios da Anitta, a artista presta uma homenagem a uma escola de samba do Rio de Janeiro. A escolhida para a apresentação no Espírito Santo foi emblemática: a Unidos do Viradouro.
A agremiação de Niterói/RJ foi campeã em 2022, no primeiro desfile pós-pandemia da Covid-19, com o enredo "Não há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria", que falava do retorno do carnaval após a crise sanitária, ou melhor, das vitórias da folia e das manifestações artísticas após algumas pandemias que o mundo teve que vencer, como a gripe espanhola no século 20. O pierrot, fantasia escolhida por Anitta, foi um dos símbolos do histórico desfile. 
" (A escolha do tema) Também fala sobre você buscar a felicidade e que ela vai vencer qualquer tristeza. Estou gostando muito de homenagear as escolas de samba. Em cada ensaio falo de uma agremiação e de um enredo. A galera está embarcando nisso, o que acho super legal", apontou. Veja a entrevista completa no vídeo abaixo. 

PRESENTE DE HZ E EM MOVIMENTO

As equipes de HZ e Em Movimento fizeram uma surpresa para a rainha. Anitta foi presenteada com um kit do EM, que contava com (deliciosos) doces artesanais da Região do Caparaó, como também com uma pequena caixa, contendo um mapa do Espírito Santo estilizado em madeira, símbolo do projeto Somos Capixabas, da Rede Gazeta, e com um copo bacanérrimo de HZ. Com o mimo, a diva se sentiu capixaba, sim.
Logo após a entrevista, Anitta recebeu alguns presentes da equipe de HZ e Em Movimento
Logo após a entrevista, Anitta recebeu alguns presentes da equipe de HZ e Em Movimento Crédito: Gisellie Almeida
Ela foi logo se empolgando com as guloseimas e elogiou a arte do mapa estilizado. Antes de se despedir, mandou um beijo especial para o público do ES, para sair correndo a fim de encontrar com os fãs, ansiosos para conferir a performance da Poderosa. 

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