“Ensaios da Anitta”: cantora fala sobre retorno ao ES e carnaval capixaba

Ensaios da Anitta acontece neste domingo (28) em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@ensaiosanitta

Está chegando um dos eventos mais aguardados do pré-carnaval: os Ensaios da Anitta. Mas antes da nossa Girl From Rio subir ao palco da Área Verde do Álvares Cabral, neste domingo (28), a poderosa contou alguns detalhes especiais da apresentação. Também participam do mega show em Vitória Pocah, Orochi e Luan Pereira.

Feliz de estar de volta ao Espírito Santo, desta vez com esse projeto carnavalesco que eu amo tanto. Vai ser mega especial, gente. Um grande barato dos meus shows de carnaval é o repertório, que passeia por vários momentos diferentes da minha carreira, desde os funks lá do início até os hits internacionais. Me aguardem

Um dos pontos altos do Ensaios também são as homenagens a vários clássicos carnavalescos. Canções de Ivete Sangalo e Claudia Leitte, entre outros hits, fazem parte do set animado da estrela carioca. Até agora, o projeto já passou por Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 170 (10º lote, meia-entrada) a R$ 550 (4º lote, open bar).

E para deixar tudo ainda melhor, a presença de Pocah promete adicionar um toque extra de animação ao evento. Já Luan Pereira, com seu talento singular, garantirá momentos de pura emoção e conexão com a plateia.

Neste ano, as escolas de samba cariocas são tema de toda a maratona carnavalesca da poderosa. Ou seja, podemos esperar mais uma série de figurinos icônicos, desta vez inspirados pelos tradicionais desfiles de agremiações do Rio de Janeiro, além de todo um conceito de show baseado nesta temática.

Falando em escolas de samba, Anitta contou que nunca viu de perto o carnaval das escolas de samba capixaba, mas que já ouviu falar. “Já vi muita coisa legal sobre os desfiles de Vitória, sei que vocês arrasam na avenida”, completou a poderosa.