Xande de Pilares, Xumbrega e escolas de samba em pré-carnaval gratuito em Camburi

Xande de Pilares e Emerson Xumbrega estão entre os convidados do pré-carnaval da Arena de Verão Crédito: Reprodução

Já é carnaval em Vitória, pelo menos na Arena de Verão da Praia de Camburi. Neste fim semana, o espaço promove shows com gente bamba, como Xande de Pilares e Émerson Xumbrega, além da presença das escolas de samba da capital que integram o Grupo Especial. A festa acontece de sexta (26) a domingo (28), com programação gratuita. É só levar confete e serpentina!

Na sexta (26), se apresentam, a partir das 20 horas, Leley do Cavaco, Juana Zanchetta e Xande de Pilares. No sábado (27), às 20 horas, Diego Lira e Orquestra Ammor, seguidos por Xumbrega & Amigos. Encerrando a programação, no domingo, a partir das 18 horas, estão as agremiações Pega no Samba, Novo Império, Unidos da Piedade, Chegou o que Faltava e Unidos de Jucutuquara.

Abrindo o último "sextou" de janeiro, às 20 horas, está o cachoeirense Leley do Cavaco. Com 20 anos de estrada, o artista tem sua base no Samba de Raiz e traz como referências nomes como Zeca Pagodinho, Cartola, Jorge Aragão, Almir Guineto e João Nogueira.

Referência do samba nacional, Xande de Pilares entra a seguir com o show Esse Menino sou Eu, a partir das 22 horas. Entre seus sucessos que devem estar no cardápio, estão Tá Escrito, Coração Radiante, Grades do Coração e Deixa Acontecer.

O carioca comemora conquistas no Prêmio Multishow como ganhador nas categorias Samba e Pagode do Ano (2023), com Muito Romântico, e Álbum do Ano (2023), com Xande Canta Caetano.

NOSTALGIA NA PRAIA DE CAMBURI

No sábado as apresentações começam a partir das 20 horas, com o cantor e compositor Diego Lyra. Sobrinho da escritora Bernadeth Lyra, ele mostrou interesse pela música logo cedo e contou com o incentivo da família para se aprimorar.

Fundador da banda Kalifa Sambarock, se apresentou nos principais eventos do Espírito Santo e dividiu palco com artistas nacionais como Seu Jorge, Martinho da Vila e Orquestra Voadora. Diego é voz da Orquestra Ammor - A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua, que também estará presente na folia.

A partir das 22 horas, a roda de samba será comandada por Emerson Xumbrega. Para esta missão ele não estará sozinho e convocou Renan Fraga, Alison do Banjo, Aline Martins e Tiago Brito. Só gente bamba! Recentemente Xumbrega gravou seu primeiro DVD, que contou com participação de Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e Viviane Araújo.