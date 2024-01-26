Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Xande de Pilares, Xumbrega e escolas de samba em pré-carnaval gratuito em Camburi
Confira a programação

Xande de Pilares, Xumbrega e escolas de samba em pré-carnaval gratuito em Camburi

Festança acontece de sexta (26) a domingo (28), na Arena de Verão, e também conta com presença de Leley do Cavaco, Diego Lyra e Orquestra Ammor
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 13:22

Xande de Pilares e Emerson Xumbrega estão entre os convidados do pré-carnaval da Arena de Verão
Xande de Pilares e Emerson Xumbrega estão entre os convidados do pré-carnaval da Arena de Verão Crédito: Reprodução
Já é carnaval em Vitória, pelo menos na Arena de Verão da Praia de Camburi. Neste fim semana, o espaço promove shows com gente bamba, como Xande de Pilares e Émerson Xumbrega, além da presença das escolas de samba da capital que integram o Grupo Especial. A festa acontece de sexta (26) a domingo (28), com programação gratuita. É só levar confete e serpentina!
Na sexta (26), se apresentam, a partir das 20 horas, Leley do Cavaco, Juana Zanchetta e Xande de Pilares. No sábado (27), às 20 horas, Diego Lira e Orquestra Ammor, seguidos por Xumbrega & Amigos. Encerrando a programação, no domingo, a partir das 18 horas, estão as agremiações Pega no Samba, Novo Império, Unidos da Piedade, Chegou o que Faltava e Unidos de Jucutuquara.
Abrindo o último "sextou" de janeiro, às 20 horas, está o cachoeirense Leley do Cavaco. Com 20 anos de estrada, o artista tem sua base no Samba de Raiz e traz como referências nomes como Zeca Pagodinho, Cartola, Jorge Aragão, Almir Guineto e João Nogueira.
Referência do samba nacional, Xande de Pilares entra a seguir com o show Esse Menino sou Eu, a partir das 22 horas. Entre seus sucessos que devem estar no cardápio, estão Tá Escrito, Coração Radiante, Grades do Coração e Deixa Acontecer. 
O carioca comemora conquistas no Prêmio Multishow como ganhador nas categorias Samba e Pagode do Ano (2023), com Muito Romântico, e Álbum do Ano (2023), com Xande Canta Caetano. 

NOSTALGIA NA PRAIA DE CAMBURI

No sábado as apresentações começam a partir das 20 horas, com o cantor e compositor Diego Lyra. Sobrinho da escritora Bernadeth Lyra, ele mostrou interesse pela música logo cedo e contou com o incentivo da família para se aprimorar.
Fundador da banda Kalifa Sambarock, se apresentou nos principais eventos do Espírito Santo e dividiu palco com artistas nacionais como Seu Jorge, Martinho da Vila e Orquestra Voadora. Diego é voz da Orquestra Ammor - A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua, que também estará presente na folia.
A partir das 22 horas, a roda de samba será comandada por Emerson Xumbrega. Para esta missão ele não estará sozinho e convocou Renan Fraga, Alison do Banjo, Aline Martins e Tiago Brito. Só gente bamba! Recentemente Xumbrega gravou seu primeiro DVD, que contou com participação de Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e Viviane Araújo.
No domingo (28), último dia da farra, o palco da Arena de Verão recebe cinco escolas de samba da capital. O esquenta começa às 18 horas e contará com as performances de Pega no Samba, Novo Império, Piedade, Chegou o que Faltava e Unidos de Jucutuquara. Cada escola terá em média uma hora de apresentação.

Veja Também

Primeira Descida da Boa Vista acontece nesta sexta (26) em Cariacica

Festival Parque Aberto, em Vila Velha, traz shows com entrada franca neste domingo (28)

Macucos anuncia música com Armandinho e gravação de DVD em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória clube alvares cabral emerson xumbrega Praia de Camburi Verão no ES Vitória (ES) Verão 2024 Xande de Pilares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados