Festival Parque Aberto, em Vila Velha, traz shows com entrada franca neste domingo (28)

Os tradicionais festivais culturais gratuitos realizados no Parque Cultural Casa do Governador , em Vila Velha , voltaram. Neste domingo (28) , acontece uma nova edição do Festival Parque Aberto, trazendo como convidados a cantora e compositora Luíza Boê e o violonista Fabio do Carmo .

Com um show solar e intimista, celebrando o verão, Luíza Boê apresenta versões acústicas de seu trabalho autoral, além de sucessos da música brasileira. Em seu trabalho, a artista canta como quem investiga a vida: os amores, as dores, as mortes e os recomeços são matéria-prima de suas composições, que têm influência da poesia, da espiritualidade, da música brasileira e da cultura popular. Luíza, que acredita no poder de cura e de criação das palavras, vê na composição uma força de transformação individual e coletiva.