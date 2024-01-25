Festival Parque Aberto, em Vila Velha, traz shows com entrada franca neste domingo (28)

Os tradicionais festivais culturais gratuitos realizados no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, voltaram. Neste domingo (28), acontece uma nova edição do Festival Parque Aberto, trazendo como convidados a cantora e compositora Luíza Boê e o violonista Fabio do Carmo.
Os portões serão abertos às 9h, com entrada permitida até meio-dia. Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla, em número de duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de convites.
Com um show solar e intimista, celebrando o verão, Luíza Boê apresenta versões acústicas de seu trabalho autoral, além de sucessos da música brasileira. Em seu trabalho, a artista canta como quem investiga a vida: os amores, as dores, as mortes e os recomeços são matéria-prima de suas composições, que têm influência da poesia, da espiritualidade, da música brasileira e da cultura popular. Luíza, que acredita no poder de cura e de criação das palavras, vê na composição uma força de transformação individual e coletiva.
Na sequência, o violonista e compositor Fabio do Carmo apresenta o show/recital de lançamento do livro "Tocando o Sete", uma coletânea de peças e estudos consagrados para violão de seis cordas transpostos para o violão de sete cordas. O repertório inclui músicas autorais e obras clássicas do violão instrumental, de compositores como Maurício de Oliveira e Baden Powell.
FESTIVAL PARQUE ABERTO
- CONVIDADOS: Com Luiza Boé e Fabio do Carmo
- QUANDO: Domingo (28)
- HORÁRIO: a partir das 9h
- LOCAL: Parque Cultural Casa do Governador
- INGRESSOS: Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla
CONFIRA AS REGRAS DO PARQUE
- Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
- Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;
- Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;
- A entrada no parque será permitida até as 12 horas;
- A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);
- O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.
- É proibido retirar plantas do parque;
- É proibido fumar no local;
- É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
- Não é permitido usar área da praia;
- É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;
- É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;
- Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.