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Em Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador terá gestão administrativa compartilhada

Secult-ES lançou edital para selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) que ficará responsável pelo aparelho cultural.  Inscrições seguem até 26 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 09:00

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação
O Parque Cultural Casa do Governador terá gestão compartilhada com uma OSC Crédito: Divulgação/Secult
Asim como aconteceu com a OSES, em caso noticiado em primeira mão por HZ, a Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) deve compartilhar a gestão administrativa do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, com uma Organização da Sociedade Civil (OSC).  
O órgão lançou edital de chamamento público a fim de selecionar a OSC parceira, com inscrições abertas até 26 de fevereiro pela internet. Entidades de todo o Brasil podem participar do processo seletivo. 
Podem participar da seleção entidades educativas e culturais com foco em Museologia, Artes Visuais e Inovação, com qualificação comprovada nessas áreas. Além disso, é necessário que as entidades estejam previamente cadastradas na plataforma Mapa Cultural ES. Após as inscrições, serão avaliadas propostas criativas voltadas à promoção de arte e cultura que incluam ações educativas em áreas como História, Tecnologia e Meio Ambiente.
O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Secult-ES. Ao todo, serão investidos R$ 4.734.608,37, provenientes do orçamento do órgão com repasse dos recursos por meio de Termo de Colaboração entre as duas instituições. Entre os objetivos, está a execução de um programa de formação e capacitação, assim como de difusão técnica e criativa, com realização de cursos, oficinas, encontros, performances, ações educativas e convivências, entre outras atividades.

PATRIMÔNIO CULTURAL

Instalado na Residência Oficial do Governo do ES, o parque foi inaugurado em maio de 2022 como um espaço destinado à produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo. A aparelho cultural reúne 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.
Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque Cultural Casa do Governador tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult-ES e pela Secretaria de Estado do Governo (SEG-ES). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.
A partir da gestão em parceria com a OSC, o parque funcionará aberto ao público de terça-feira a domingo, sempre das 8h às 17h. "O Parque Cultural Casa do Governador é sucesso absoluto. Desde sua inauguração, temos recebido pedidos para expandir as atividades e o número de dias abertos à visitação. Com essa parceria, vamos fortalecer esse importante espaço, ampliando e diversificando ainda mais sua programação, garantindo acesso a um público maior, não apenas com atividades culturais, mas também com ações de formação variadas e de sustentabilidade, ativando todos os elos do projeto: arte, história e meio ambiente", ressalta o secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha.
O projeto do parque inclui articulação de espaços para capacitação, apresentações, reuniões, oficinas, atividades ao ar livre, convivência e que estimulem o compartilhamento e interação com a natureza. Há também previsão de criação de uma recepção, área administrativa, miniauditório multifuncional, concha acústica e dois mirantes, projetos em execução pelo Governo do Estado.
Festival Parque Aberto, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, recebe ações culturais durante todo o ano Crédito: Divulgação/Secult
A execução dessas etapas de infraestrutura poderá ser realizada pela Administração Pública ou por meio de parcerias e patrocínios, com captação de recursos provenientes da iniciativa privada, visando à implementação dos projetos técnicos, sempre em conformidade com as diretrizes do Comitê de Governança do Parque Cultural Casa do Governador.
"Esse modelo de gestão vai proporcionar mais dinamismo e a realização de ainda mais ações no parque. Além disso, agrega a experiência da OSC, trazendo novos projetos e abordagens inovadoras, sempre visando à promoção da diversidade e ao acesso à cultura, envolvendo a população e incentivando a integração do parque na vida cultural da cidade Vila Velha e do Espírito Santo", acrescenta Fabricio Noronha.

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