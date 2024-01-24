Festival Delírio Tropical: segunda semana tem "esquenta" para o carnaval

Após o sucesso da primeira semana do Festival Delírio Tropical, "HZ" te informa que a festança continua e promete ainda mais axé, samba, funk, rap e, claro, um "esquenta" para o carnaval. O evento rola em uma arena montada na Praia de Itapuã, em Vila Velha, e conta com mais cinco dias de programação gratuita.
Nesta quarta-feira (24) a programação traz dois nomes amados pelo público infantil: Grupo Campanelli e Mundo Bita. Entre a quinta e o domingo, apresentações de André Prando, Macucos, Saulo Simonassi, Faraó Funk Retrô, Flavinha Mendonça, Samba Ju, Som de Fogueira, Dudu MC e Morenna estão confirmadas. Além deles, Haeckel Ferreira e Klebson Carrera irão levar bom humor para a arena com um showzão de comédia.
Além de muita música, o evento conta com muita comida em uma vila gastronômica pra lá de especial. Entre os participantes, o restaurante Regina Maris, a pastelaria Casal Raiz, a Cabana do Açaí e a hamburgueria Cavendish Burger. A Cervejaria Bigstep também marcará presença no evento.
Não tem como não ir, né? Se liga na programação completa do Delírio Tropical e programe-se!
PROGRAMAÇÃO
- FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã
- Quarta (24/1): Grupo Campanelli (17h) e Mundo Bita (18h30)
- Quinta (25/1): Heckel Ferreira (16h), Klebson Carrera (17h30) e Aurora Gordon (19h)
- Sexta (26/1): Herança Negra convida Vegano MC (16h), Dudu MC convida Noventa (17h30), Morenna (19h), Faraó & banda Funk Retrô (21h) e DJ Negana
- Sábado (27/1): Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla
- Domingo (28/1): Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30)
SERVIÇO
- Entrada gratuita
- Dias 24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro
- Na Praia de Itapuã, em Vila Velha
- Classificação livre