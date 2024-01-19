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Direto de Salvador

Timbalada agita pré-carnaval no ES com comida e bebida liberada

Apresentação do grupo acontece sábado (3), na Chácara Flora, na Serra. Festa promete rememorar maiores sucessos do time, como "Beija-Flor", "Água Mineral", "Mimar Você" e "Margarida Perfumada"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 17:11

Timbalada encerrou o Vital 2023, no Sambão do Povo
Timbalada é atração no pré-carnaval da Chácara Flora, na Serra Crédito: Kaique Dias
Denny Denan, Buja Ferreira e a batida inconfundível do Timbalada vêm aí! Em clima de pré-carnaval, a festa acontece sábado (3), na Chácara Flora - área verde do Steffen Centro de Eventos -, na Serra. 
Nem só de axé viverá o folião. Para completar o agito do pré-carnaval, os participantes têm direito a open bar, open food, abadá e copo personalizado. O melhor: tudo incluído no valor do ingresso, que está à venda pelo site www.lebillet.com.br.
A Timbalada é um fenômeno que nasceu na década de 1990, no bairro Candeal Pequeno de Brotas (Salvador/BA), com Carlinhos Brown, e se tornou um dos mais importantes nomes da cultura afro-brasileira. De lá pra cá, o “Cacique Brown”, com seu timbau, arrematou uma legião de seguidores, os famosos timbaleiros.
Na Chácara Flora, o grupo viverá um momento especial. O retorno do cantor Denny Denan após cinco anos de carreira solo. O artista cantará ao lado de Buja Ferreira, que é músico e compositor e está há cerca de quatro anos nos vocais da Timba. 
Estão confirmadas no set list do espetáculo, os hits marcantes dos timbaleiros, como "Beija-Flor", "Água Mineral", "Mimar Você", "Margarida Perfumada" e "Minha História". Vai ser massa!

TIMBALADA NO PRÉ-CARNAVAL DA CHÁCARA FLORA

  • QUANDO: Sábado (3 de fevereiro)
  • HORÁRIO: 18 horas
  • ONDE: Chácara Flora. ROD ES-010, KM 4,5, Serra 
  • INGRESSOS: R$ 280,00 (individual), com direito a open bar, open food, abadá e copo personalizado. À venda no site www.lebillet.com.br. 
  • INFORMAÇÕES: (27) 99994-6535 / 98132-3232.
  • CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

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