Timbalada agita pré-carnaval no ES com comida e bebida liberada

Timbalada é atração no pré-carnaval da Chácara Flora, na Serra Crédito: Kaique Dias

Denny Denan, Buja Ferreira e a batida inconfundível do Timbalada vêm aí! Em clima de pré-carnaval, a festa acontece sábado (3), na Chácara Flora - área verde do Steffen Centro de Eventos -, na Serra.

Nem só de axé viverá o folião. Para completar o agito do pré-carnaval, os participantes têm direito a open bar, open food, abadá e copo personalizado. O melhor: tudo incluído no valor do ingresso, que está à venda pelo site www.lebillet.com.br.

A Timbalada é um fenômeno que nasceu na década de 1990, no bairro Candeal Pequeno de Brotas (Salvador/BA), com Carlinhos Brown, e se tornou um dos mais importantes nomes da cultura afro-brasileira. De lá pra cá, o “Cacique Brown”, com seu timbau, arrematou uma legião de seguidores, os famosos timbaleiros.

Na Chácara Flora, o grupo viverá um momento especial. O retorno do cantor Denny Denan após cinco anos de carreira solo. O artista cantará ao lado de Buja Ferreira, que é músico e compositor e está há cerca de quatro anos nos vocais da Timba.

Estão confirmadas no set list do espetáculo, os hits marcantes dos timbaleiros, como "Beija-Flor", "Água Mineral", "Mimar Você", "Margarida Perfumada" e "Minha História". Vai ser massa!

TIMBALADA NO PRÉ-CARNAVAL DA CHÁCARA FLORA